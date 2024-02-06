Избежать конфискации машины за неоднократную «пьяную» езду больше не удастся

Третий кассационный суд общей юрисдикции сделал любопытное разъяснение. Согласно ему, если у осужденного по ст. ст. 264.1 УК РФ неоднократное пьянство за рулем водителя не удалось конфисковать автомобиль, то с него нужно взыскать его полную стоимость. Даже если владелец машины будет пытаться любыми способами этого избежать.

Как напоминает «Российская газета», возможность конфискации автомобилей за повторную пьяную езду появилась в 2022 году и Верховный суд отмечал, что эта мера наказания является обязательной. Однако некая жительница Санкт-Петербурга, приговоренная к конфискации машины и лишению «прав» на два года, успела свой автомобиль продать, пока его не отобрали. Однако своеобразный «лайфхак» не сработал — суд постановил, что раз автомобиля больше нет, то конфискации подлежат вырученные за него деньги.

«Третий кассационный суд общей юрисдикции, проверив материалы уголовного дела, согласился с решением суда апелляционной инстанции о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости автомобиля, которым управляла осужденная Н. в состоянии опьянения, находившегося в ее собственности», — поставил судья. К слову, конфисковать автомобиль могут не только за пьяную езду, но и за ряд других нарушений — например, неоднократный выезд на встречную полосу, регулярное превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также за вождение лицом, лишенным водительских «прав».