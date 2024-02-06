38

Избежать конфискации машины за неоднократную «пьяную» езду больше не удастся

Третий кассационный суд общей юрисдикции сделал любопытное разъяснение. Согласно ему, если у осужденного по ст. ст. 264.1 УК РФ неоднократное пьянство за рулем водителя не удалось конфисковать автомобиль, то с него нужно взыскать его полную стоимость. Даже если владелец машины будет пытаться любыми способами этого избежать.

Поделиться
Автор
Александр Пономарев

Изображение Избежать конфискации машины за неоднократную «пьяную» езду больше не удастся

Как напоминает «Российская газета», возможность конфискации автомобилей за повторную пьяную езду появилась в 2022 году и Верховный суд отмечал, что эта мера наказания является обязательной. Однако некая жительница Санкт-Петербурга, приговоренная к конфискации машины и лишению «прав» на два года, успела свой автомобиль продать, пока его не отобрали. Однако своеобразный «лайфхак» не сработал — суд постановил, что раз автомобиля больше нет, то конфискации подлежат вырученные за него деньги.

«Третий кассационный суд общей юрисдикции, проверив материалы уголовного дела, согласился с решением суда апелляционной инстанции о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости автомобиля, которым управляла осужденная Н. в состоянии опьянения, находившегося в ее собственности», — поставил судья. К слову, конфисковать автомобиль могут не только за пьяную езду, но и за ряд других нарушений — например, неоднократный выезд на встречную полосу, регулярное превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также за вождение лицом, лишенным водительских «прав».

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)