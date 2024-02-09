В Госдуме опасаются, что очки дополненной реальности приведут к всплеску ДТП

Как сообщает «Парламентская газета», член Комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев отметил, что использование за рулем гарнитур дополненной реальности в целом и Apple Vision Pro в частности нужно запретить превентивно — не дожидаясь, пока девайс станет популярным в России.
«Эти очки, как и любой другой гаджет, могут иметь свои дефекты. В том числе это и запоздалая картинка», — сказал парламентарий, не уточнив, успел ли он убедиться в этом лично. — «Необходим полный запрет на использование таких устройств во время вождения. Здесь играть нельзя, потому что это всегда чьи-то жизни».
Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов, в свою очередь, отметил, что новые устройства появляются на рынке постоянно и прописать их все в нормах ПДД проблематично. Тем не менее, он согласился с тем, что если AR-гарнитуры будут негативно влиять на безопасность дорожного движения и повышать аварийность, то придется их запретить.