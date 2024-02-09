В Госдуме опасаются, что очки дополненной реальности приведут к всплеску ДТП

Депутат от «Единой России» Бийсултан Хамзаев считает, что гарнитуры дополненной реальности наподобие Apple Vision Pro опасны для водителей, а потому нужно запретить использовать такие гаджеты во время движения. Он уже направил соответствующее письмо начальнику ГУОБДД МВД Михаилу Черникову.

Как сообщает «Парламентская газета», член Комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев отметил, что использование за рулем гарнитур дополненной реальности в целом и Apple Vision Pro в частности нужно запретить превентивно — не дожидаясь, пока девайс станет популярным в России.

«Эти очки, как и любой другой гаджет, могут иметь свои дефекты. В том числе это и запоздалая картинка», — сказал парламентарий, не уточнив, успел ли он убедиться в этом лично. — «Необходим полный запрет на использование таких устройств во время вождения. Здесь играть нельзя, потому что это всегда чьи-то жизни».

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов, в свою очередь, отметил, что новые устройства появляются на рынке постоянно и прописать их все в нормах ПДД проблематично. Тем не менее, он согласился с тем, что если AR-гарнитуры будут негативно влиять на безопасность дорожного движения и повышать аварийность, то придется их запретить.