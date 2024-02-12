Число штрафов с камер ГИБДД взлетело в 2023 году на 20%

Число камер на российских дорогах в прошлом году достигло почти 30 тысяч штук, а количество вынесенных с их помощью штрафов превысило 220 миллионов. Лидерами по «обилечиванию» традиционно являются Москва и Подмосковье, где комплексов больше всего — на территории этих субъектов фиксируется треть всех нарушений в стране.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику МВД, сотрудники ГИБДД в 2023 году вынесли в общей сложности 237,6 млн. постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения — на 18,1% больше, чем годом ранее. Из них исполнено 214,2 млн. — 90,1% (в 2022 году было 88,6%).

С помощью дорожных камер вынесено 92% всех постановлений за год — 220,9 млн., что на 20,4% больше, чем в 2022 году. Общее количество комплексов фотовидеофиксации на дорогах выросло на 8,4% — теперь их 29,2 тысячи. Из них 25,2 тысячи — стационарные (на 9,8% больше, чем в 2022 году), 900 — мобильные (+6,3%) и 3,1 тысячи — передвижные (на 1,2% меньше).

Инспекторы ДПС в прошлом году пресекли 19,2 млн. правонарушений (+6,3% к 2022 году). Лидерами по числу вынесенных постановлений являются Москва (41,4 млн.) и Московская область (39,9 млн.). С большим отрывом следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (13,9 млн.), Татарстан (8,31 млн.), Башкортостан (6,79 млн.), Краснодарский край (5,73 млн.), Самарская (5,26 млн.) и Новосибирская области (4,89 млн.), Красноярский край (3,82 млн.) и Дагестан (3,51 млн.).