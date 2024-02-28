5 главных изменений в законах России для водителей в 2024 году

Внутриполитические и международные события в последнее время радикально потеснили околоавтомобильные темы в отечественных СМИ и соцсетях.Между тем, как бы ни бурлила вокруг нас политика, жить российскому водителю приходится по более приземленным законам и правилам. А они меняются параллельно всему остальному в этом мире. И очередные новации ждут нас с вами уже на днях...

Автомобильные законы – штука разноплановая. Помимо ПДД и КоАП, которые у всех на слуху, в природе существует целый букет самых разнообразных правовых актов, регулирующих жизнь автовладельца. Среди таких «незаметных правил» – все, что связано с ОСАГО. Парадоксально, но в последнее время автомобилисты интересуются законодательными новеллами в этой сфере крайне вяло. Даже если происходит что-то существенное и реально полезное.

Дело, видимо, в том, что обязательная "автогражданка" (вопреки уверениям пиарщиков страховых компаний) теряет последние остатки значимости в глазах рядового автомобилиста. Когда ты на своем стареньком «корейце» каждый день по многу раз рискуешь попасть в ДТП с машиной ценой в 20-30-40 миллионов рублей, полис, «защищающий» тебя максимум на 400 000 "деревянных" воспринимается скорей как обязательны налог, а не как «крыша» от неприятностей.

Или возьмем к примеру все, что связано с изменениями в механизме получения «прав» в ГИБДД. Тебе кажется, что раз ты их однажды получил, тебя это не касается? Не зарекайся! Лишиться их – либо по собственной глупости, либо по стечению непреодолимых обстоятельств – может каждый.

И подобных примеров в нашей суровой автомобильной реальности - масса. Но вывод один: любому отечественному водителю жизненно необходимо быть постоянно в курсе всего, что происходит вокруг него в «законной» сфере. Об очередных законодательных "пряниках" и "кнутах", что, повторим, войдут в нашу повседневность буквально на днях, вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.