Полезный лайфхак: как сэкономить на полисе ОСАГО

Институт ОСАГО в нашей стране изначально воспринимался большинством моторизованных россиян просто как дополнительный налог. Однако если и худо, и бедно, но до известных событий-2022 «автогражданка» все же работала, то после февраля позапрошлого года практически рухнула. Получить по ней от страховщиков вменяемой компенсации стало практически невозможно. При этом стоимость полиса значительно выросла. Однако по мнению ряда экспертов, с этими бедами вполне может справиться любой автовладелец.

Но начнем с того печального факта, что несмотря на все сложности текущего момента, страховые компании (СК) продолжают обогащаться невиданными темпами. Если в 2021-ом их сборы от продажи полисов обязательной автогражданской ответственности достигли 236 млрд. рублей, в 2022-ом – 273,5 млрд. рублей, то только за 9 месяцев 2023-го (более свежей статистики пока нет) – 239 млрд. Из этих сумм они после всех выплат пострадавшим оставили себе 36, 43 и 50 процентов соответственно. Невероятно выгодный бизнес на бедах автовладельцев.

Хотя чему удивляться, если страховым вовсю подыгрывает государство, установившее для них руками ЦБ РФ ЦБ коридор базовой ставки за полис в диапазоне от 1646 до 7535 рубликов. Понятно, что тут же все компании начали работать по высшей планке. При этом практически полностью отказались возмещать пострадавшим ущерб ремонтом, перейдя на денежные компенсации. Однако установленная законом сумма последних куда ниже, чем натуральная форма.

Ведь запчасти (да и услуги СТО) нынче стоят бешеных денег, да и ждать их порой приходиться месяцами. В итоге значительная часть автовладельцев (по некоторым оценкам – 30-40%) ездит сегодня без ОСАГО, игнорируя закон и подставляя коллег по потоку. Хотя вот-вот эта «лафа» прекратится.

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Вполне возможно, что уже в этом году нарушителей начнут наказывать с помощью камер фото- и видеофиксаций, а штрафы за езду без полиса поднимут до 5000 рублей! То есть исключительно кнутом заставят закон блюсти. И вот тут, хочешь-не хочешь, водителям придется задуматься о том, как не только сэкономить на «автогражданке», но заставить страховые компании платить по-полной.

Для этого, как минимум, каждому автовладельцу придется самостоятельно и очень внимательно следить за ценообразованием, ростом своего личного и уникального страхового тарифа, а в случае его изменения в негативную сторону – вмешиваться. Не рассчитывая на авось и педантичность страховых компаний. При этом не лишним будет посчитать стоимость полиса в разных СК в поисках наилучшего предложения.

А чтобы в случае ДТП получить достойное возмещение ущерба – не выплескивать эмоции в соцсетях, а давить на страховщика строго в рамках закона: методики и способы такого давления есть. Впрочем, подробнее и о них, и о других способах противостоять алчности страховых компаний вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.