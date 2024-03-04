Владельцев китайских автомобилей предупредили о возможном штрафе

ГИБДД предупредила владельцев китайских автомобилей о санкциях за использование прицепа. Установка фаркопа грозит пусть и небольшим, но все же денежным штрафом.

Спрос на машины из Китая в России стремительно растет, но при этом далеко не все модели сертифицированы для установки тягово-сцепных устройств (ТСУ), напоминает Общественная служба новостей. А в таких случаях эксплуатация автомобилей с фаркопом и прицепом запрещена и карается по статье 12.5.1 КоАП РФ административным штрафом в размере 500 рублей.

Exeed (кроме обновленного VX), Geely, Chery и Omoda не предусматривают установку фаркопа, тогда как внедорожники Haval Dargo, H9, модели Tank, пикапы Great Wall и некоторые Changan имеют либо штатные тягово-сцепные устройства, либо вписанную в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) возможность установки ТСУ.

Если в ОТТС не указана возможность использования фаркопа, а владельцу нужно буксировать прицеп, то ТСУ можно внедрить самостоятельно. Но сразу после необходимо пройти процедуру регистрации вносимых изменений в конструкцию автомобиля, чтобы узаконить переделки.