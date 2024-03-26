Российским водителям дадут больше времени на обжалование штрафов ГИБДД

Правительство России поддержало законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы скорректировать сроки обжалования штрафов ГИБДД ради соблюдения «принципа разумности». Совсем скоро его внесут в Госдуму.

Проект поправок в статью 30.3 КоАП РФ, подразумевающих перенос последнего дня для обжалования штрафа, если он выпадает на выходной, на следующий за ним будний день, подготовил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В своем Telegram-канале он сообщил, что идея получила в правительстве поддержку, выраженную в положительном отзыве.

— В России новогодние каникулы (нерабочие дни) в 2023-2024 годах продлились с 31 декабря по 8 января включительно, то есть 9 дней. А это означает, что собственники транспортных средств, получившие постановления об административных правонарушениях в последние рабочие дни 2023 года, фактически лишены возможности восстановления своих нарушенных прав, то есть обжалования таких постановлений, — отметил депутат в пояснительной записке.

С учетом того, что в России есть длительные выходные, замена в законе формулировок с нынешних «суток» на «календарные дни» позволит автовладельцам укладываться в обозначенный срок и успевать обжаловать штрафы.

Когда нововведения вступят в силу, пока непонятно. Ведь законопроект еще даже не внесет в Госдуму — это случится, по словам г-на Нилова, после того, как туда официально поступит отзыв.