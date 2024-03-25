Теория заговора: почему вместо реальной камеры ГИБДД ставят «обманку»

Не секрет, что далеко не все камеры ГИБДД на российских дорогах способны сделать фотографию – на многих столбах уже давно висят муляжи, которые лишь повторяют внешний вид комплексов фото- и видеофиксации, но самим комплексом не являются – внутри коробочки пусто. Так зачем же тогда их вешают на столбах и опорах, тратят деньги на обслуживание и электроэнергию? Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Камеры на российских дорогах – давний «враг» автомобилиста и любимая гаражная тема для разговоров. Ведь они только тем и заняты, что стригут с ни в чем неповинных (ну лишь немножко, да и то не по злому умыслу) водителей гигантские штрафы. Непомерные просто, с учетом того, что можно было и простить на первый-то раз.

Да и на второй, ведь ситуация в стране тяжелая, финансы поют романсы, а тут еще и принудительный поход в сберкассу нарисовался. Одним словом, воспринимается комплекс видеофиксации исключительно как действенный метод получения наживы, причем доступный исключительно имущим власть или власть имущим.

В могучей и не требующей никаких доказательств теории присутствует некоторое количество «белых пятен». Например, некоторые камеры со временем заменяются на муляжи. То есть камера есть, знак 6.22 есть, коробочка на столбе висит и красной лампочкой мигает, но фотовидеофиксация не происходит.

Фото портала АвтоВзгляд.

Более того, регулярно появляется человек, который коробочку отмывает, а красная лампочка, озорно подмигивающая испуганным шоферам, намекает еще и на подключение к электричеству. Как-то странно это, и наводит на мысли, что ловко складываются в очередную теорию заговора: нас опять обманули, но как? Обманули наоборот, получается, ведь состав нарушения не фиксируется, следовательно, штраф не может быть сформирован. Интрига!

Но мало кто знает, что у операторов фото- и видеофиксации, которые, собственно, и заняты установкой, обслуживанием и содержанием комплексов, имеется довольно жесткий договор с государством: выигравший тендер обязуется достичь определенных показателей аварийности, которые должны ежегодно снижаться.

И это первый пункт списка: если показатели растут, то договор может быть расторгнут, а все инвестиции утонут в действительности. А вложения там ломовые: среднестатистическая новая камера стоит от 1,5 млн. рублей, причем мало ее поставить – нужно еще и обслуживать, мыть-чистить-ремонтировать.

Фото globallookpress.com

А еще необходимо создать специализированный центр, где будет происходить обработка полученной информации. Камеры по одной на регион не ставят – продать бабушкину квартиру и стать оператором фотовидеофиксации не получится: перед тем, как придут первые деньги, придется вложить миллионы рублей.

Однако, именно наличие дорожных камер заставляет водителей сбрасывать скорость до разрешенной, внимательно следить за наличием пешеходов на переходе, бережнее относиться к требованиям разметки и светофоров и забыть о езде по обочинам и встречной полосе. Проще говоря – начать соблюдать ПДД, что автоматически приводит к сокращению числа аварий.

Давайте начистоту, заметив камеру или ее фирменный знак, мы все притормаживаем. Некоторые, особо ретивые, почти до полной остановки – чтобы наверняка не получить по сберкнижке. Но последние два года статистика демонстрируют противоположные результаты: аварийность и смертность на дорогах страны растет.

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Камеры не работают, скажут эксперты, томно ударяя пяткой в грудь. Статистика ГИБДД беспринципна: аварийность резко увеличилась в регионах с самым малым числом камер –республики на Кавказе, Колмыкия и другие не слишком заселенные и загруженные транспортом области. А в густонаселенном Подмосковье – упала. То есть дело явно не в камерах. Тогда в чем?

Машины стареют и хуже обслуживаются, меняются направления логистических и туристических маршрутов, регионы не справляются с дорожным строительством, а водители не меняют покрышки и предпочитают зимой ездить лишь на двух зимних шинах, обутых на ведущую ось, как это сделал виновник чудовищной аварии на М12.

Примеров миллион, но в трех случаях из четырех причиной аварии становится человеческий фактор, ко всему прочему помноженный на обстоятельства. Сложный участок дороги, на котором произошло несколькоДТП с жертвами, именуют «очагом аварийности», тушить который камерами получается не везде и не у всех – бюджетов на установку дополнительных комплексов просто нет.

Кстати, комплекс фотовиодеофиксации можно поставить только там, где произошли аварии, и выбирает эти места не оператор, а гаишник. Чиновник требует реакции, а исполнителю реагировать нечем. Цугцванг?

Фото globallookpress.com

Теоретически – да, но на практике был найден элегантный и действенный маневр: водители рефлекторно тормозят перед камерой уже через две-три недели, превентивно снижая число столкновений. Через полгода число нарушений, зафиксированных камерой, снижается до минимума. Можно переставлять на новое место? Так мгновенно заметят и «очаг аварийности» вспыхнет с новой силой! Хрен редьки не слаще, статистика не улучшиться, а только ухудшится.

Поэтому камеру переставляют, а на ее место, уже привычное всем и каждому, устанавливают муляж. Сам комплекс уже работает в другой части региона, а его «сменщик» уверенно продолжает начатое. Кстати, для любителей эстетики и лайфхаков: визуально, да еще и на ходу, отличить оригинал от «подделки» невозможно.

А всезнайка от «Яндекса» о таких подробностях, как установка муляжа, догадывается не всегда. Так что основная масса водителей продолжает соблюдать ПДД, страшась обрести новый повод сэкономить на пятничном вечере, что и требовалось. Число камер вряд ли уменьшится, а вот число муляжей – точно возрастет: на многих участках водителям уже даже напоминать о нахождении комплекса не нужно, так что свою основную задачу камера сделала. Можно менять на «обманку», которая намного дешевле, а с первостепенной задачей справляется не хуже.