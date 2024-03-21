Дешевле не будет: эксперты предсказали судьбу российского авторынка

Функциональная перестройка российского рынка новых автомобилей после ухода с него привычных брендов уже практически завершена. Теперь ему предстоит обрести баланс спроса и предложения в своем новом качестве. Эксперты ожидают в ближайшем будущем ценовых войн между брендами на фоне продолжающегося подорожания легковушек.

Прошлый год на отечественном авторынке стал периодом бурного восстановления объемов продаж новых ТС. Реализация аж 1 миллиона легковых и легких коммерческих авто в 2023-ем году на фоне итогов депрессивно-провального 2022-го стала следствием мощного всплеска предложения со стороны «китайцев», существенного восстановления производства на отечественных автозаводах (в первую очередь на АВТОВАЗе) и, самое главное, реализации накопленного за скудный на машины 2022 год отложенного спроса. На что же может рассчитывать авторынок страны в 2024-ом?

– Потенциал легкового авторынка России, который мы можем проследить за последние 10 лет, это продажа 1,8 млн. новых автомобилей в год. Сейчас мы находимся значительно ниже этого значения. Следовательно, в текущем году можно ожидать умеренного роста на 5-7% к уровню 2023 года. В 2024-ом авторитейл, очевидно, будет меньше зарабатывать чем сейчас. Мы видим разворот рынка в сторону потребителя. Кроме того, наверняка состоится исход с него слабых китайских брендов и укрепление позиций со стороны ТОП-4 автопроизводителей из Поднебесной, – поделился своими оценками с порталом «АвтоВзгляд» коммерческий директор Autospot Михаил Кузьмин.

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Умеренного роста и усиления конкуренции на российском авторынке ожидает и руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев.

– Развитие российского рынка сейчас довольно тяжело прогнозировать. Снижение объемов автокредитования – один из факторов, препятствующих его развитию по оптимистичному сценарию, подразумевающему итоги 2024 года на уровне 1,35 млн. Из-за высокой ключевой ставки, которую ЦБ в ближайшем будущем явно не собирается серьезно снижать, востребованность автокредитов сильно снизилась. Между тем, в 2023 году они обеспечили нам порядка 43% всех продаж. Поэтому я склоняюсь к прогнозу развития рынка по нейтральному сценарию – 1,1–1,2 млн. реализованных легковых авто по итогам 2024-го. Замечу также ,что автобрендам в России стоит поддерживать действие своих скидочных программ, поскольку конкуренция на нашем рынке усиливается, – считает эксперт.

О наиболее оправданной линии поведения потенциального покупателя автомобиля в складывающихся условиях рассказала гендиректор компании-импортера автомобилей «КарЛайк» Татьяна Заруцкая.

– Падение продаж автомобилей, наблюдающееся сейчас, вызвано санкциями, волатильностью курсов валют и введением нашим правительством повышенного утильсбора. С 1 апреля из-за него ввозимые в Россию через ЕАЭС машины подорожают на 30%. Замечу, что в 2023-ем многие наши клиенты откладывали покупку ТС в надежде, что мы вернемся во времена 2022 года, когда за 1$ в среднем давали 68,5 рубля. Увы, этого не случилось. По данным ЦБ, средняя цена за 1$ в 2023 году оказалась на уровне 85,2 рубля. Сейчас курс доллара балансирует вокруг 90 рублей. Мой совет тем, кто планирует приобрести авто: самое лучшее время для этого – сегодня. Далее цены будут только расти и совершив покупку сейчас, вы останетесь в плюсе, – полагает она.