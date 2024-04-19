Какие безалкогольные напитки противопоказаны водителям

Любопытно, что среди всевозможных безалкогольных напитков существуют и те, которые не рекомендуется пить за рулем автомобиля. При этом прямого запрета на их употребление нет. Однако утоляя жажду, можно стать жертвой целого ряда негативных последствий. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

Для начала, пожалуй, о самых безобидных видах питья, которые могут сыграть с шофером злую шутку. Речь, как вы уже поняли, о напитках, способных вызвать запах перегара. А если его учуют сотрудники ГИБДД, то ходить такому водителю пешком минимум полтора года. Поэтому не стоит перед поездкой попивать квасок или кисломолочные продукты, включая йогурты, ряженку и кефир. Дело в том, что это — продукты брожения, от которых, конечно, не опьянеешь, но душок может появиться, да еще какой.

Куда хуже, если выпить безалкогольного вина или пива, ведь в них так или иначе содержится спирт — как правило, не более 0,5%. И чем больше пригубил, тем дольше времени понадобиться «клиенту», чтобы улетучился запах. Алкоголь после одной бутылочки «нулевки» выветривается примерно за 15-30 минут — в зависимости от веса и индивидуальных органических особенностей человека. А потому не стоит дергать судьбу за гриву — лучше воздержаться от употребления безалкогольного напитка.

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Не менее, если не более коварными являются различные энергетические газировки и, казалось бы, самый обычный кофе. Бытует мнение, что они прогоняют сон и заряжают энергией, которой так не хватает в ходе дальних поездок. Да, ароматный крепкий кофе или «энергетик» действительно бодрит, однако лишь кратковременно. Усталость уходит всего на 20-30 минут, а потом на смену кофеину с таурином приходит алкалоид теобромин, имеющий обратное действие.

Проще говоря, водитель начинает ощущать невероятное утомление и сонливость, а вместе с тем теряет концентрацию и внимательность. Таким образом, слабеют реакции и «тяжелеет» голова, а за рулем подобное — непростительно: одна ошибка и пиши пропало. Ситуации, когда шофер попал в ДТП, попросту уснув за рулем — явление довольно частое. Поэтому перед длительным вояжем на автомобиле лучше хорошенько выспаться, а в дорогу взять с собой обычной негазированной воды. Жажда, как известно, тоже вызывает у человека физическое недомогание и усталость.