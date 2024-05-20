Минтранс готовит очередной пакет поправок в ПДД

Российских автомобилистов ждет очередная реформа Правил дорожного движения. На сей раз изменения готовит Министерство транспорта России, а затронут они главным образом требования к парковке.

По данным «Коммерсанта», «Агентство автомобильного транспорта» (ФБУ «Росавтотранс») ищет автора «научно обоснованных предложений по созданию и развитию единого парковочного пространства». Информация о тендере на сумму 4,4 млн. рублей обнаружилась на портале госзакупок.

В техзадании указана разработка поправок в ПДД — в частности, о запрете остановки и стоянки без цели зарядки на парковке, предназначенной для электромобилей. Иными словами, владельцев «электричек» хотят обязать освобождать места возле ЭЗС сразу по окончании сессии. Сейчас такой нормы нет, из-за чего «зеленые» машины могут находиться на стоянке сколь угодно долго, преграждая подъезд к терминалу другим водителям.

Кроме того, Минтранс намерен отменить запрет остановки и стоянки любых автомобилей менее чем за 15 метров от площадок для легковых такси, обозначенных желтой зигзагообразной разметкой. С чем это связано, не объясняется. Напомним, что такое ограничение появилось в ПДД в 2013 году.

К тому же ведомство планирует добиться «совершенствования обозначения парковочных мест техническими средствами организации движения» — речь идет о знаках и разметке, новых требованиях к стоянке в жилых зонах, улучшении процесса оплаты. Но детальной информации о поправках, связанных с этим пунктом, нет.