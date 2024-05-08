Черные барыги: как дельцы наживаются на сносах московских гаражей

Спальные районы столицы получили крепкий «удар под дых», лишившись своих гаражных кооперативов: плоскостные парковки мэрия признала бельмом на глазу и оперативно снесла. В результате многие автомобили оказались под открытым небом, чем весьма оперативно воспользовались главные любители «автонаживы». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Гаражей у москвичей все все меньше, так что многие вынуждены теперь хранить транспортное средство под открытым небом. Эпоха «внезапных царапин», «следов ночных происшествий» и других неприятностей вступила в свои права. Однако помимо физических невзгод, появились и психологические, которым особенно подвержены те, кто на личном автомобиле ездит не слишком часто. На них буквально накинулись разного рода «торговцы» и «дельцы», забираясь глубоко в карман и полностью игнорирую все основы института частной собственности.

Ситуации в жизни бывают разные, а общественный транспорт ходит всегда. Московские власти много сделали для того, чтобы жители и гости столицы как можно чаще использовали именно метро с автобусами и трамваями, а не свою машину. Ну согласитесь, кто в здравом уме и твердой памяти поедет на работу за рулем, если парковка у «конторы» стоит 350 рублей в час?

То-то и оно, пусть стоит, ласточка, сил набирается. Раньше бы в гараже стояла, да снесли его — пейзажи города, видите ли, портил, место для новых «человейников» занимал. Ну да ладно, кто старое помянет — тому и второй снесут. Одним словом, машина переехали из-под крыши на открытую стоянку, где львиную долю времени находится в статичном положении. Стоит. Продавать ее никто не планирует, ведь вырученных денег на новую не хватит. Да и на старую — тоже.

Фото globallookpress.com

Поэтому — пусть стоит, когда нужно — заведем да поедем. Но актуализация различных сервисов интернет- отчетов об автомобиле в тандеме со снесенными гаражными кооперативами породили новый вид крайне неприятных телефонных звонков. Дельцы, назовем их литературно, смотрят в новостях районы города, где сносят гаражи, оперативно едут туда и начинают, буквально, трясти людей на предмет продажи их собственности. Для наглядности — просто приведем прямую речь подобного звонка:

— Здрасьте, Иван Иванович

— Здравствуйте

— А «Солярис» серенький — ваш?

— Мой, а в чем дело?

— А продать его не собираетесь? А то я вот тут рядом, могли бы обсудить

— Нет, не собираюсь. А вы где-то объявление увидели?

— Нет, просто, вот, мимо проезжал, заметил, дай, думаю, позвоню

— На машине телефон нигде не указан. Откуда номер?

— Да в интернете нашел. Вижу, на машине никто не ездит, может и не нужна, и согласитесь продать. Вот и позвонил.

Фото портала АвтоВзгляд.

Дикость? Да. Залезание в карман? Оно самое. Представьте на мгновение, как тряхнет пожилого человека, которому придет такой звонок. Придумает тысячу теорий заговора еще до завершения разговора. Законно? Конечно — нет, ведь номер телефона является закрытой частной информацией. Однако это мало кого волнует, когда наказания нет, а возможность выторговать машину, которая еще не дошла до доски объявлений — есть.

Даже в телефонном диалоге «покупатель» всячески пытается активизировать желание встретиться, но после, осознав бесперспективность своих потуг, признается: да, это такой новый способ заполучить машину, чтобы после на ней нажиться. Покупается подписка на приложение, а потом — в экспедицию по районам, где снесли гаражи. Там, дескать, можно найти самые стоящие варианты, уговорив владельца на месте отдать «тачку» за шапку сухарей.

После — подготовка и продажа за три цены, «вторичка» сейчас в почете. На прямой вопрос, как избежать подобного «интереса со стороны», дельцы рекомендуют снять номер, чего делать ни в коем случае нельзя: машина без номеров будет эвакуирована городскими службами. Замкнутый круг

Оказывается, нет: для того, чтобы автомобиль не привлек внимания, его периодически нужно переставлять или просто протирать лобовое стекло дворниками — тогда создается эффект эксплуатации. Ну и колеса, конечно, стоит подкачивать иногда.