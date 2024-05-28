ГИБДД переименовали обратно в ГАИ

Если переименование милиции в полицию, случившееся в 2011 году, было у всех на слуху, то очередную реформу МВД, превратившую ГИБДД в Госавтоинспекцию, провели без лишнего шума. Причем, как выяснилось, законодательно этот момент уже урегулировали.

Глава ведомства Михаил Черников официально подтвердил, что ГИБДД в России больше нет — вместо Государственной инспекции безопасности дорожного движения за порядком отныне вновь следит Госавтоинспекция, известная также как ГАИ.

— Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем — законодательно урегулировали. Милиция — не знаю, будет ли, но Госавтоинспекция уже есть, — приводит ТАСС слова Михаила Черникова, выступавшего на заседании президиума Общественного совета при МВД России.

С чем связано изменение названия ведомства и почему об этой реформе не было объявлено публично, не сообщается.

Напомним, ГИБДД в России появилась в 1998 году — до того времени вопросами безопасности дорожного движения в нашей стране занималась созданная в 1936 году по решению Совнаркома СССР Государственная автомобильная инспекция.

Впрочем, ГИБДД обратно в ГАИ превращалась и раньше — в 2002-м, когда соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, но фактически тогда ничего не изменилось. Не исключено, что не изменится и сейчас.