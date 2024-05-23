2

Как лишают «прав» за отказ покрутиться волчком на медосвидетельстовании

Верховный суд РФ оставил без «прав» водителя, отказавшегося покружиться на месте

Любопытное дело по обжалованию лишения водителя ВУ рассмотрел на днях Верховный суд РФ. В его решении можно обнаружить упоминание целого списка популярных в водительской среде (но не срабатывающих на практике!) способов сохранить или вернуть «права» в случае, когда попался «за пьянку».

Поделиться
Автор
Максим Строкер

Изображение Как лишают «прав» за отказ покрутиться волчком на медосвидетельстовании

До ВС дошло «жалобное дело» Владимира В. из города Качканар Свердловской области. Завязка его истории случилась в начале десятого утра 25 января 2023 года, когда ВАЗ 21140 под управлением этого гражданина остановил экипаж ДПС: водитель перестроился без включения «поворотника».

К несчастью для него, сотрудники унюхали исходящий подозрительный запах и решили, что «клиент» пьян. Однако автолюбитель счел, что «продуваться» на месте ему не к чему, но согласился пройти медосвидетельствование в стационаре. Экипаж ДПС доставил его к наркологу ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ».

Был ли гражданин В. в тот момент на самом деле нетрезв выяснить уже не получится, поскольку, как следует из материалов судебного разбирательства, от медосвидетельствования он отказался. За что позже получил 30 000 рублей штрафа и полтора года лишения «прав» по ч. 1 ст. 12.26 КоАП.

Дело вроде банальное, если бы не ряд нюансов. Прежде всего, стоит отметить любопытный для непосвященной в наркологические тонкости публики метод исследования, избранный медработниками «пробу Ташена». В ходе этого теста «подопытному» предлагается покрутиться волчком, сделав 5-6 оборотов вокруг своей оси на протяжении 10 секунд. А затем врач просит его сфокусировать взгляд на каком-либо предмете, расположенном в 20-25 см от глаз испытуемого.

Далее нарколог с помощью секундомера фиксирует продолжительность так называемого нистагма — подергиваний глазных яблок. У трезвого человека это явление продолжается не более 5-7 секунд. При легкой степени опьянения глаз дергается 7-15 секунд, при средней — 15-25 секунд, а при тяжелой степени — свыше 25 секунд.

Фото АвтоВзгляд
Фото АвтоВзгляд

Так вот: водитель В. отказался крутиться волчком перед наркологом. Что и было запротоколировано. Из материалов дела также следует, что когда гражданину потом предложили пройти проверку на алкотестере, он как-то странно стал в него дуть. Изучив видеозапись этого процесса, судья ВС пришел к выводу, что наш герой пытался сымитировать «продувку». Что с точки зрения закона равносильно отказу от медосвидетельствования.

Так что утверждение автовладельца, будто он выполнил требование пройти освидетельствование, суд счел бездоказательным. Кроме того, Владимир В. привел в своей жалобе «стандартный» аргумент: раз полицейские не предоставили видеозаписи того, что именно он находился за рулем машины, значит и взятки с него гладки. ВС напомнил: для суда достаточно того, что инспекторы ДПС обнаружили его именно там и зафиксировали это в протоколе. То есть сработал стандартный принцип: «нет оснований не доверять сотруднику...».

Кроме того, в своей жалобе лишенец напирал на нарушение процедуры направления на медосвидетельствование со стороны полицейских. И на этом основании оспаривал законность ее проведения. По его словам, офицер ГИБДД не проинформировал его о порядке процедуры перед направлением в медучреждение. Суд же счел, что эти сведения до гражданина следует доводить непосредственно перед самим освидетельствованием, а не перед оглашением требования его пройти.

Таким образом, «стопроцентно рабочие» методы вернуть отобранное за «пьянку» водительское удостоверение не сработали. Кроме того, всем водителям урок: в случае чего советуем не отказываться от предложения врача-нарколога покрутиться на месте. Над вами не прикалываются! Это — часть официальной медицинской методики определения степени опьянения.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги