Как лишают «прав» за отказ покрутиться волчком на медосвидетельстовании

Любопытное дело по обжалованию лишения водителя ВУ рассмотрел на днях Верховный суд РФ. В его решении можно обнаружить упоминание целого списка популярных в водительской среде (но не срабатывающих на практике!) способов сохранить или вернуть «права» в случае, когда попался «за пьянку».

До ВС дошло «жалобное дело» Владимира В. из города Качканар Свердловской области. Завязка его истории случилась в начале десятого утра 25 января 2023 года, когда ВАЗ 21140 под управлением этого гражданина остановил экипаж ДПС: водитель перестроился без включения «поворотника».

К несчастью для него, сотрудники унюхали исходящий подозрительный запах и решили, что «клиент» пьян. Однако автолюбитель счел, что «продуваться» на месте ему не к чему, но согласился пройти медосвидетельствование в стационаре. Экипаж ДПС доставил его к наркологу ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ».

Был ли гражданин В. в тот момент на самом деле нетрезв выяснить уже не получится, поскольку, как следует из материалов судебного разбирательства, от медосвидетельствования он отказался. За что позже получил 30 000 рублей штрафа и полтора года лишения «прав» по ч. 1 ст. 12.26 КоАП.

Дело вроде банальное, если бы не ряд нюансов. Прежде всего, стоит отметить любопытный для непосвященной в наркологические тонкости публики метод исследования, избранный медработниками — «пробу Ташена». В ходе этого теста «подопытному» предлагается покрутиться волчком, сделав 5-6 оборотов вокруг своей оси на протяжении 10 секунд. А затем врач просит его сфокусировать взгляд на каком-либо предмете, расположенном в 20-25 см от глаз испытуемого.

Далее нарколог с помощью секундомера фиксирует продолжительность так называемого нистагма — подергиваний глазных яблок. У трезвого человека это явление продолжается не более 5-7 секунд. При легкой степени опьянения глаз дергается 7-15 секунд, при средней — 15-25 секунд, а при тяжелой степени — свыше 25 секунд.

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Так вот: водитель В. отказался крутиться волчком перед наркологом. Что и было запротоколировано. Из материалов дела также следует, что когда гражданину потом предложили пройти проверку на алкотестере, он как-то странно стал в него дуть. Изучив видеозапись этого процесса, судья ВС пришел к выводу, что наш герой пытался сымитировать «продувку». Что с точки зрения закона равносильно отказу от медосвидетельствования.

Так что утверждение автовладельца, будто он выполнил требование пройти освидетельствование, суд счел бездоказательным. Кроме того, Владимир В. привел в своей жалобе «стандартный» аргумент: раз полицейские не предоставили видеозаписи того, что именно он находился за рулем машины, значит и взятки с него гладки. ВС напомнил: для суда достаточно того, что инспекторы ДПС обнаружили его именно там и зафиксировали это в протоколе. То есть сработал стандартный принцип: «нет оснований не доверять сотруднику...».

Кроме того, в своей жалобе лишенец напирал на нарушение процедуры направления на медосвидетельствование со стороны полицейских. И на этом основании оспаривал законность ее проведения. По его словам, офицер ГИБДД не проинформировал его о порядке процедуры перед направлением в медучреждение. Суд же счел, что эти сведения до гражданина следует доводить непосредственно перед самим освидетельствованием, а не перед оглашением требования его пройти.

Таким образом, «стопроцентно рабочие» методы вернуть отобранное за «пьянку» водительское удостоверение не сработали. Кроме того, всем водителям урок: в случае чего советуем не отказываться от предложения врача-нарколога покрутиться на месте. Над вами не прикалываются! Это — часть официальной медицинской методики определения степени опьянения.