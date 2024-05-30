В России не будут повышать скоростные лимиты на автодорогах

Вопрос увеличения скоростных лимитов на российских трассах поднимается в инфопространстве регулярно: мол, как минимум на всех платных дорогах — качественных и безопасных — уж точно можно повысить разрешенные «км/ч» до отметки 130, а то и до 150. Однако в обозримом будущем скоростной режим на автодорогах не изменится. А почему, объяснили в ГИБДД.

На состоявшейся сегодня в Москве пресс-конференции, посвященной проблеме массового превышения скорости отечественными водителями, заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал Олег Понарьин заявил, что в стране не планируется повышать максимально разрешенную на дорогах скорость.

В настоящее время скоростной лимит на загородных магистралях для легковых автомобилей ограничен 110 км/ч, хотя на некоторых участках платных дорог (в том числе на М11 «Нева» и М4 «Дон») можно разгоняться и до 130 км/ч. Но такой режим установлен с учетом превышений до так называемого нештрафуемого порога, который многие российские водители ошибочно считают допустимым. А 150 км/ч для наших современных дорог — предел.

Иными словами, существующие трассы к скоростям, превышающим нынешние значения, просто не готовы — увеличивать лимиты на них небезопасно. Да и новые дороги — те, что сейчас находятся на этапе проектирования или строительства — рассчитаны максимум на все те же 150 км/ч (с учетом нештрафуемого порога).

И, наверное, не повышать скоростные лимиты — это правильное решение, если учесть, что смертность на российских дорогах хотя и снижается, но очень медленно. Так, если в 2017-м в ДТП погибло более 17 000 человек, то в 2023-м — незначительно меньше, около 15 000. Да и аварийность продолжает расти.

Как отметил генерал Понарьин, незначительное снижение ДТП в начале 2024-го прекратилось, сменившись ростом. И прогнозы на конец текущего года неутешительны. Возможно, что именно поэтому власти страны отказались от бредовой затеи добиться к середине 30-х этого века нулевой смертности, ограничившись прогнозируемой цифрой в 9600 человек, погибших в авариях.