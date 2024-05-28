Опасное вождение: на агрессивных водителей нашли управу только на словах

Штрафу за опасное вождение все-таки быть: «закон Нилова», похоже, все-таки примут, а 12 — «автомобильную» — главу КоАП дополнят новой статьей. Согласно ей, за агрессивную езду и маниакальное поведение за рулем последует штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Повторное нарушение — лишение «прав». Задумка хорошая, нужная и важная, но вот вопрос: как и кто будет оценивать правонарушение? Не станет ли полезная, в общем и целом, инициатива причиной массового выписывания «писем счастья» буквально на ровном месте? Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты отрасли фото- и видеофиксации.

Сонмы аварий на российских дорогах случаются из-за эмоциональности, скажем обтекаемо, одного водителя, чей норов и стремление выглядеть быстрым несоизмеримы ни с Правилами дорожного движения, ни с навыками вождения.

Зачастую ДТП происходили буквально на ровном месте, а их последствия разгребают не только дорожники и полицейские, но и врачи. Наказать же злостного любителя «шашек», способного внести сумбур в трафик, было нечем: не было такого штрафа. За превышение скорости, игнорирование разметки — нас наказывают. А вот за опасное вождение — нет.

Теперь будут. Многочисленные попытки депутатов Госдумы ввести штраф за опасное вождение, определяемое п.2.7 ПДД, как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, повлекших создание водителем угрозу гибели или ранения людей, повреждения ТС или сооружений, причинение другого материального ущерба, продолжаются аж с 2018-го года. И вот, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки, поскольку очередной законопроект на эту тему поддержало Правительство РФ. С оговорками, требованием внести некоторые доработки, но поддержало.

Фото globallookpress.com

Дело хорошее, но дело за малым: определить тонкую грань, пересечение которой переводит стандартный маневр на дороге в «опасное вождение». Визуально — все понятно, разъяснений не требуется. Что говорит буква закона? А вот тут нужны точные формулировки, которые отделят котлеты от мух. А их пока нет. Более того, непонятно также, кто будет фиксировать это самое «опасное вождение»: в середине шестиполосной московской кольцевой полицейский должен краем глаза заметить и опасный маневр, и номер нарушителя?

А доказательства? А полицейских где столько взять? Ясное дело, что в процесс фиксации будут вовлечены дорожные камеры. Но как их запрограммировать, имея «инициативу», но не имея точных параметров нарушения? Об этом портал «АвтоВзгляд» узнал у сотрудников компании «Урбантех», специализирующихся на транспортных решениях и производящих оборудование фото- и видеофиксации. Те самые дорожные камеры.

— С технической точки зрения комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД можно научить фиксировать большое количество правонарушений, но для этого необходимы четкие требования к доказательной базе. Для того, чтобы камеры детектировали опасное вождение, требуются ясно сформулированные характеристики и измеримые физические критерии.

Например, резкое торможение можно определить как снижение скорости на Х км/ч за Y секунд. Безопасная дистанция между транспортными средствами нормативными документами тоже не определена. Текущая трактовка опасного вождения ПДД слишком размытая. Более того, плотность установки комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах недостаточна для фиксации опасного вождения. В среднем, протяженность зоны контроля одной камеры не превышает 50 метров, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию заместитель генерального директора, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Фото globallookpress.com

Иными словами, ни технически, ни теоретически российские дороги сейчас к новому законодательному акту пока не готовы. То есть задумка классная, а вот с реализацией могут возникнуть сложности. Кроме того, есть у этой медали и обратная сторона. Достаточно вспомнить, где еще упоминается то самое «опасное вождение».

А «засветилось» оно в долгой и закончившейся на данный момент эпопее по имени «средняя скорость»: законотворцы и полицейские так и не смогли договориться, а отработавшие несколько лет «парные комплексы» поставили «на паузу». Полицейские активно выступают против.

Хотя в одном из исследований ВШЭ утверждается, что именно метод контроля средней скорости наилучшим образом влияет на манеру вождения в целом — транспортный поток становится равномерным, без резкий колебаний и рывков. Далее дословно:

— Равномерное движение потока будет одним из факторов, способных предотвратить опасное вождение и возникновение аварийно-опасных ситуаций...

Так что же ты такое, «опасное вождение», и к чему в итоге приведешь российское дорожное законодательство? Пока вопросов больше, чем ответов.