Сегодня каждый отечественный водитель строго по закону имеет право выбирать, ставить ему на свое ТС госномер с государственной символикой или нет. И конечно же, судить кого-либо по этому признаку занятие, скажем так, странное и бесперспективное. Однако отдельные представители властной элиты решили заняться этим вопросом всерьез.

Например, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник настолько возмущен отсутствием триколора на номерах, что предложил за это жестко наказывать. И не просто предложил, а донес свою инициативу до начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

— Сложно объяснить причину, по которой гражданин РФ не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле, — заявляет г-н Крупник ресурсу RT.

И наказанием для недостаточно патриотичных автовладельцев, по мнению Павла Анатольевича, должно стать лишение права управления транспортными средствами.

Естественно, инициатива этого слуги народа тут же была раскритикована. Причем не только простыми водителями, но и серьезными автоэкспертами. Например, главный редактор одного из крупных автомобильных журналов России публично напомнил Крупнику о ГОСТ Р 50577-2018, где прямо указано, что триколор допускается на ГРЗ как дополнительное изображение. И никоим образом не является обязательным. Как не становятся незаконными и номера без него.

Остается надеяться, что здравый смысл и глас народа все же дойдут до власть имущих и одержат победу в этой довольно абсурдной ситуации. С другой стороны, эта проблема выходит далеко за пределы чисто автомобильной жизни. Участились случаи, когда представители некоторых южных республик России заклеивают на ГРЗ наш флаг флагами других государств. Насколько это патриотично — решать вам...