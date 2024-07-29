За чужие ошибки: ГИБДД нашла новый повод штрафовать водителей на каршеринге

Много сил было вложено в популяризацию каршеринга как вида городского транспорта и полноценного заменителя личного автомобиля. Дешево-сердито, да еще и за парковку в центре Москвы платить не надо. Однако, как показывает практика, проблем, с которыми сталкиваются пользователи сервиса краткосрочной аренды машин, каждый год становится все больше и больше. Очередная — приглянувшаяся щедрым на протоколы гаишникам — в материале портала «АвтоВзгляд».

Каршеринг во многих городах России стал популярным: новый автомобиль, который не нужно обслуживать и заправлять, а лишь эксплуатировать, оплачивая поминутно или посуточно — чем не мечта? Никаких сервисов и страховок, шиномонтажей и масел со свечками! Гладко постеленную историю долго забивали в головы, и однажды эти усилия дали плоды: некоторые действительно поверили, что чужая машина лучше личной. Поверили искренне, беззастенчиво и до глубины души, зачастую даже продавая собственный транспорт в угоду новому и современному тренду. Но, как водится, красиво получилось только на бумаге, а на практике были не овраги, а целые ущелья.

Пересказывать сотни историй о неправомерных штрафах, судебных тяжбах и откровенных вымогательствах, коим подвергались пользователи сервисов со стороны компаний-арендодателей, бессмысленно — их можно во всех подробностях прочитать в бездонных недрах Интернета. Но факт постоянного контроля сотрудниками ГАИ машин такси и каршеринга обойти сложно: чаще всего на посту останавливают именно автомобили «в ливрее». Что же привлекает внимание стражей правопорядка к инновационной и технологичной, экономичной и экологичной идее? Оказывается, поводы есть.

Фото: Telegram-канал «Омбудсмен такси»

Telegram-канал «Омбудсмен такси» рассказал, что офицеры ГАИ в Москве интересуются отныне не только личностью водителя, который не имеет ни малейшего права передавать управление другому лицу, но и документами на автомобиль. В особых отметках — тех, что находятся в нижней части СТС — значится дата окончания временного учета, а он по «счастливому» стечению обстоятельств на множестве машин каршеринга закончился еще в начале июля.

Полицейские об этой «тонкости» знают, обязательно ее проверяют, и если находят «нужный» автомобиль, штрафуют водителя. Наказание, конечно, небольшое, всего 500 рублей. Но есть нюанс: повторное попадание в руки гаишника с просроченным временным учетом сулит уже совсем другую санкцию — 5000 рублей или лишение «прав» на срок до трех месяцев.

Справедливо ли наказывать пользователей каршеринга за «косяки» компаний, предоставляющих услугу? Нет, однако — вполне законно. Водитель, арендующий автомобиль, обязан убедиться в том, что ТС не только технически исправно (пункт 2.3.1. ПДД, если что), но и «укомплектовано» действующими документами. Так что в следующий раз, осматривая каршеринговую машину, не поленитесь проверить СТС: как видим, некоторые «соринки» в итоге могут обернуться очень серьезными последствиями, которых ни одно такси даже высшего класса по цене не перекроет.