Камеры и штрафы по-новому: что ждет автовладельцев России с 1 сентября

С 1 сентября в России вступит в силу целый ряд поправок к законам и подзаконным актам, регулирующим автомобильную жизнь страны. Среди них и новые правила размещения камер на дорогах, и штрафы за неоплаченный проезд по «платкам», и многое другое. Нововведения изучил портал «АвтоВзгляд».

Какие изменения в законах вступят в силу в первый день осени

Так, будут существенно повышена ответственность водителей за неоплаченный проезд по платным трассам Москвы — проспекту Багратиона и Московскому скоростному диаметру (МСД), а также по Западному скоростному диаметру Санкт-Петербурга. Власти столицы установили штрафы в диапазоне от 3 до 15 тыс. рублей.

Минимальная ставка коснется физлиц на легковом автотранспорте. Юрлицам за «легковушку» предстоит выложить за нарушение 10 тыс. рублей. Частные владельцы грузовиков и автобусов заплатят 5 тыс. рублей, юридические лица — 15 тыс. рублей. При этом наказание будет аннулироваться для водителей, погасивших задолженность в течение 20 дней после назначения штрафа.

В Санкт-Петербурге штрафы вырастут до 3 тыс. рублей для физлиц и до 30 тыс. рублей для юрлиц. Но и в Питере нарушители смогут сэкономить, поскольку имеют право на скидку в 50% при своевременной оплате штрафа.

Фото globallookpress.com

Всех частных перевозчиков с 1 сентября ждет норма по обязательному оформлению полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП): они обязаны приобрести документ в течение 60 дней с момента вступления новой нормы в силу, то есть не позднее 31 октября.

Принцип размещения дорожных камер для фиксации нарушений ПДД также изменится с 1 сентября. Решение об установке стационарных и передвижных комплексов — по согласованию с ГИБДД — теперь могут принимать региональные власти или собственник автодороги. Координаты мест размещения камер станут публиковаться на сайте госавтоинспекция.рф. Исключение коснется мобильных устройств, что стоят на автомобилях полиции.

При этом за городом предупреждающие знаки «Фотовидеофиксация» должны будут располагаться не менее чем за 150 м (в некоторых случаях — за 300 м) до начала контролируемого участка. В населенных пунктах эта зона начинается не ранее, чем через 100 м за знаком. Новые правила также запрещает установку камер, фиксирующих один и тот же вид нарушения, с пересечением зон контроля. Запрещается передвигать камеры в ходе их работы. Не допускается вынесение штрафов на основе записей с камер, установленных с нарушением действующих норм.

Фото globallookpress.com

А еще с 1 сентября вступят в силу новые требования к содержимому автомобильных аптечек. Полный перечень компонентов, которые должны входить в их состав, приведен на портале Официального опубликования правовых актов. При этом разрешается использовать аптечки прежнего образца в течение срока их годности, но только до 1 сентября 2027 года. А вот аптечки образца до 2021-го действительны лишь до конца нынешнего года.

Но тут не стоит забывать, что само наличие автоаптечки еще в прошлом году перестало быть обязательным условием прохождения техосмотра: санкций за отсутствие этого атрибута в машине сейчас тоже нет. Однако следует помнить, что неоказание первой помощи пострадавшему в ходе ДТП может повлечь ответственность водителя вплоть до уголовной.