Финансовая грамотность: почему россияне берут авто в кредит по высокой ставке

Ставки по кредиту, как говорят умные люди, сегодня фактически заградительные: те, кто не уверены в своей потребности в покупке, должны одуматься и ее отложить. Но с начала года банки выдали 133 тысячи автокредитов на 197 млрд. рублей. Относительно прошлого года объем выдачи займов вырос в полтора раза. Мы чего-то не знаем или проще надо жить? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Итак, в июле выдачи автокредитов резко возросли: граждане, которые по всем подсчетам считались бедными, берут деньги в долг даже при условии, что за машину придется в итоге заплатить 2,5 цены. Шутка про «покупаешь за одну — платишь за две», уже не шутка. Совсем. Называя вещи своими именами, LADA Vesta обойдется в пять миллионов рублей. Кроссовер Chery — 8 000 000, а «премиальный» Exeed — 10 000 000 «деревянных».

Руки трясутся, если честно, от таких порядков цифр. Однако народ берет и берет массово. В чем же логика? Финансовых обоснований, сколько не крути, здесь нет и быть не может: «Жигуль» за пять миллионов рублей — это сумасшествие. Как и китайский кроссовер — за десять. Однако, реальность превалирует над логикой: судя по динамике рынка, машины покупают и делают это с привлечением заемных средств. Заемных под безумные проценты.

Среди основных причин повального роста продаж видится три. Во-первых, отечественные автопроизводители продавят новый утилизационный сбор, после чего повально взвинтят цены. Чиновники, конечно, пока упираются и не подписывают бумагу, понимая, какой хаос очередной «налог на воздух» вызовет в массах, но думается, что их стойкость продлится недолго. К осени нас ждет новый утиль, а с ним и новое ценообразование. Это первый аргумент.

Фото globallookpress.com

Второй — большие проблемы с переводами из России в Китай. Действительно большие: с каждым днем провести платеж все сложнее, производители все хуже идут на контакт, а большие платежи означают большие проблемы. Увы, это правило касается не только автомобилей, но и запчастей. Вероятность того, что завтра что-то изменится — минимальна, за два года ничего в лучшую сторону не поменялось, так что тяжесть именно «финансового» сообщения наложит свою «длань» на стоимость машин в России совсем скоро.

Ну а вишенкой на торте является убеждение Центробанка в необходимости постоянно поднимать ставку рефинансирования, которая, как ожидается, к концу года еще подрастет. Иными словами, кредит станет еще дороже, потому что ключевая ставка — цена, за которую банки заимствуют у ЦБ, чтобы потом ссудить частному пользователю. А ведь надо еще и себя не обидеть!

Проще говоря, сразу три маячка скорого и серьезного роста цен на товары широкого потребления, в том числе и на автомобили, привели многих к мысли, что надо брать сейчас, а сам кредитный договор не читать, чтобы настроение не портить.

Народ и не читает: уточняют ежемесячную плату, прикидывают собственные возможности да и ставят подпись. Финансовой грамотности здесь нет, есть лишь страх и неуверенность в завтрашнем дне.

Фото globallookpress.com

С другой стороны, если мы говорим об автомобилях, то автокредиты, безусловно, являются одним из драйверов рынка. Да и ставка по автокредитам на новые авто нынче не такая, если уж по гамбургскому счету, драконовская.

— Дело в том, — объясняет ситуацию глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов, — что у подавляющего большинства продавцов новых автомобилей существуют различные субсидируемые программы автокредитования, датируемые производителями. Датируемые именно для того, чтобы если и не оживить, то хоть как-то поддержать рынок.

И на самом деле, благодаря этим программам, сегодня средняя ставка по автокредиту на новые авто колеблется в диапазоне 13-14%. Это как раз тот разрыв между ключевой ставкой ЦБ и реальной ставкой, что даже в нынешней ситуации привлекает клиентов. И граждане, невзирая на высокие цены на сами машины, стремятся покупать. При этом, замечу, по отдельным моделям доля кредитных продаж достигает 90%. А вот что касается покупки в кредит подержанных транспортных средств, то тут история другая: ставки здесь действительно высоки — 20-22%, — заключает наш эксперт.