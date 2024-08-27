Правительство отклонило предложение оповещать водителей об эвакуации авто

На прошлой неделе на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, обязывающий оповещать водителей за 10-15 минут до принудительной эвакуации неправильно припаркованного автомобиля, а сегодня стало известно, что власти идею не поддержали. Почему? Потому что это подразумевает дополнительные расходы, а в бюджете «лишних» денег нет.

О том, что правительство не поддержало законопроект, сообщили «Известия», ознакомившиеся с официальным отзывом кабмина. Причин отказа названо сразу несколько. Во-первых, «предлагаемые законопроектом изменения не относятся к предмету его правового регулирования». Во-вторых, задерживать ТС уполномочены не только сотрудники полиции, но и должностные лица иных органов государственной власти.

Но главное, конечно же, то, что «реализация положений... потребует дополнительных бюджетных ассигнований в целях обеспечения доступа должностных лиц к соответствующим информационным системам», а источники финансирования в законопроекте не определены. Автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), на момент публикации этой заметки известие об отказе никак не прокомментировал.

Напомним, что законопроект предлагал обязать должностные лица, принимающие решение о задержании транспортного средства, оповещать владельца или водителя посредством специальных «онлайн-сервисов» об эвакуации за 10-15 минут до погрузки машины. По мнению инициаторов, этого времени вполне достаточно, чтобы автомобилист устранил нарушение и, как следствие, отделался лишь штрафом.