Госдума устами одного из народных избранников предложила оповещать водителя об эвакуации его авто и давать автовладельцу некоторое время на перестановку неправильно припаркованного транспортного средства. Таким образом, за это нарушение, если депутатская инициатива станет законом, предстоит оплатить только штраф, а не штраф, эвакуацию и штрафстоянку. Предложение следует глубоко поддержать, поскольку в некоторых случаях попадание в «автотюрьму» — это сущий и, как показала практика, беспросветный ад. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Эвакуация ТС — это не просто «неприятность». И дело не столько даже в цене, хотя 10 000 рублей, если начал действовать сразу и в первый же день достиг результата — сумма круглая. Туда же, к слову, стоит плюсовать деньги на такси ради передвижения между «этапами», поиск штрафстоянок и далее по списку. Полностью потраченный день — тоже сюда.

Гораздо сложнее и тяжелее, если весь комплект документов сходу не оказался под рукой. Многие, например, хранят его в бардачке: «а что такого?» А вот «что такого»: как вы оформление-то пройдете? Как доказать, что машина ваша, если от нее — только ключи? Но это мелочи, решаемые за деньги, следовательно, именуемые не проблемой, а строкой расходов.

Гораздо круче, злее и страшнее случай, увиденный однажды на штрафстоянке и навсегда отложившийся в голове: пожилая пара, пришедшая уже в сопровождении адвоката, пытается «вызволить» эвакуированный автомобиль, который ей достался по наследству.

Фото globallookpress.com

До полного оформления того самого наследства — месяцы, в течение которых за простой машины на государственной стоянке придется платить. Забрать ведь можно, лишь предъявив документы. Забрать может только собственник или обладатель генеральной, нотариально заверенной, доверенности. Ни того, ни другого, известное дело, пока нет — оформляют.

Прикинув известное к носу, гордо задаем вопрос из зала: а может, ну ее, эту «жигуленку», она уже и сейчас, месяц простояв, не стоит тех денег, что придется отдать. Может, пусть достается государству? И вот тут нас ожидал очередной подвох: документы о получении наследства уже поданы, процедура запущена, так что заплатить за простой придется.

Собственник, пусть и будущий, уже заявлен. И не должен перекладывать проблемы со своим имуществом на государство. Честно говоря, ответ справедлив. Думать надо было вчера, когда бросали на газоне, а не сегодня. Сурово? Да. По делу? Абсолютно. Чем закончилось? Не известно, ведь нам отдали движимое имущество после предъявления всех квитков, пошли забирать.

Фото globallookpress.com

Вместо послесловия. Инициатива депутатов, что предлагают звонить собственнику автомобиля перед эвакуацией, давая последнему шанс отделаться одним штрафом — достойнейшая. Позволяющая вот таким пожилым парам, что всегда принимают вызов с неизвестных номеров, оперативно решить проблему и не получать столь тяжелые, как описаны выше, последствия.

Возможность отделаться штрафом получат честные люди, случайно, по незнанию или по усталости, нарушившие правила парковки. Возможность сэкономить время, силы, нервы и, в конце концов, деньги. Они, кстати, однажды получив такой штраф, более никогда не нарушат, трижды проверят место парковки и ее оплату. Так пусть же депутатская инициатива, человеческая и нужная в кой-то веки, получит продолжение в виде закона, а «зеленые крокодилы» займутся осознанными нарушителями, а не теми, кто волей случая ошибся.