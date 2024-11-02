Инспектор ГАИ остановил авто, но не подходит: юрист объяснил, что делать

Представим ситуацию: сотрудник ГАИ взмахом жезла указывает на необходимость остановиться, вы прижимаетесь к обочине, достаете документы, но... ничего больше не происходит — инспектор к вам не идет. Разрешено ли в таком случае просто уехать? Если да, то сколько нужно подождать? А, может, стоит подойти самому? На эти вопросы ответил автоюрист.

В беседе с «Российской газетой» автоюрист Лев Воропаев сказал, что поскольку гаишник вполне может быть занят другими автомобилистами, ожидание до 10-15 минут считается нормальным. Однако если и по истечении этого времени сотрудник Госавтоинспекции к вам не подходит, то стоит обратиться к нему самому — уточнить, нужны ли вы ему или можно ехать по своим делам.

— Конечно, можно уехать и раньше, но лучше все-таки так не делать. Да, формально в этом случае будет грозить штраф в 500-800 рублей, но существует вероятность того, что ваши действия могут переквалифицировать на другую статью КоАП — 19.3. А это неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. И просто штрафом уже можно и не отделаться, — объясняет юрист.

И напоминает, что в соответствии с этой статьей наказание будет куда более ощутимым. Водителю могут выписать штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей или отправить под административный арест на срок до 15 суток. Предусматривает ст. 19.3 КоАП РФ и еще одну меру — обязательные работы в течение 40-120 часов. Поэтому лучше не конфликтовать и без «разрешения» не уезжать.