Строить или штрафовать: почему гаишники вдрызг разругались с дорожниками

Проблема аварийности на автодорогах России с трагическим исходом, увы, по-прежнему все еще ждет своего решения. Однако активная дискуссия на эту тему между МВД и Росавтодором не вносит большей ясности. Портал «АвтоВзгляд» узнал мнение специалиста о том, что следует предпринять в первую очередь, чтобы в автоавариях гибло и получало травмы как можно меньше людей.

Число летальных исходов в результате ДТП сократилось в РФ до 14,5 тыс. в 2023 году, тогда как в 2017-м было зафиксировано 19 тыс. подобных инцидентов. Такие данные привел на выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Впрочем, чиновничья статистика не сняла вопрос о необходимости дальнейшего снижения показателей смертности на дорогах. А на потребность в этом указывает, в том числе, определенный Президентом РФ Владимиром Путиным ориентир — уменьшить летальность к 2030 году в 1,5 раза, на что обратил внимание и г-н Черников.

Однако уральское мероприятие не принесло больше ясности относительно конкретных шагов, необходимых для сокращения числа трупов в искореженных авто на российских дорогах. Дискуссия, развернувшаяся между «гаишниками» и «дорожниками», явно указала на этот безрадостный факт. Так, позиция ГИБДД заключается в том, что необходимы в первую очередь инженерные решения — эффективное разделение встречных потоков, тщательное проектирование прерывистой разметки и прочее. Но оппоненты полицейских, наоборот, настаивают на приоритете запретительных мер.

Фото globallookpress.com

Однако позиция представителейГАИ в этой дискуссии представляется гораздо более убедительной по целому ряду причин, утверждает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Он обращает внимание, что отличным примером работы запретительных мер стала установка на российских трассах большого числа видеокамер. Их количество с 2018 года увеличилось практически вдвое. С тех пор аварийность действительно снизилась, но видеть в этом заслугу исключительно средств фото — и видеофиксации — явное преувеличение, уверен эксперт.

Гаишники ежегодно публикуют отчеты по безопасности дорожного движения, напоминает собеседник портала «АвтоВзгляд». И до 2022 года статистика действительно указывала на постепенное сокращение числа ДТП и пострадавших в них граждан. Но потом благоприятная тенденция прервалась.

— То есть вклад камер в эту, скажем так, «историю со снижением аварийности» уже практически отсутствует. Единственный эффект — число штрафов, которое растет с каждым годом. Их величина составляет уже сотни миллиардов рублей, а количество «писем счастья» — уже больше 200 миллионов. Сегодня рост группировки камер в стране, надо признать, выгодно только их производителям, — уверен эксперт портала «АвтоВзгляд».

А вот позиция автоинспекции, согласно которой необходимо разделять встречные потоки на автотрассах, наоборот — заслуживает внимания, считает г-н Шкуматов:

Фото globallookpress.com

— У нас тысячи граждан гибнут в страшных встречных столкновениях там, где нет отбойников. Но если бы они там имелись, то все обошлось бы царапинами на ТС. Да, водитель ошибся как-то, неправильно «крутанул» руль, или колесо лопнуло, или еще что-то случилось, а у нас сейчас зимний сезон впереди... И если есть кусок металла, ограждающий от вылета на «встречку», никто не погибнет. Лишь машина получит повреждение, — комментирует ситуацию эксперт.

Однако «Росавтодор» настаивает на запретах, что подразумевает установку все новых камер. При этом отбойник стоит около 3 млн. рублей за километр. Современная камера, подходящая для фото- и видеофиксации, обходится казне никак не меньше, а зачастую даже больше. Но стремление предотвращать встречные ДТП с помощью штрафов — иррациональный подход, вообще не имеющий отношения к безопасности движения. Тут в приоритете исключительно, извините за сленг, распиливаемое бабло. А для повышения БДД необходимы отбойники, искусственное освещение трасс, развязки на разных уровнях, светофоры, надземные и подземные пешеходные переходы и т. п.

— Есть, например, трасса М10, идущая параллельно платной магистрали М11. На М10 — сотни камер. Едешь — тут камера, впереди — две, сзади — три, сверху — пятнадцать, сбоку — шесть и так далее. И что вы думаете? Аварийность на М10 в 20 раз выше, чем на М11, где камеры — единицы, а скоростной режим местами 130 км/ч. И смертность на М10 в разы выше.

Да, камеры сегодня нужны. Но ключ к снижению смертности на дорогах — в их реконструкции, потому что у нас очень высокая интенсивность движения. И именно дорожники должны устанавливать отбойники, освещение, наносить разметку, строить развязки, — резюмирует эксперт.