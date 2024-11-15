Автоюрист напомнил, в каких случаях ГАИ может запретить эксплуатацию авто

Поводов для запрета эксплуатации автомобиля российское законодательство предусматривает довольно много, и сотрудники Госавтоинспекции нередко к ним обращаются. Но из-за каких нарушений ПДД и регламентов водители чаще всего остаются без «колес»? На этот вопрос ответил автоюрист.

В беседе с «Российской газетой» автоюрист Лев Воропаев рассказал, что самое популярное нарушение, из-за которого накладывают запрет на эксплуатацию автомобиля — это тонировка. И хорошо бы избавиться от нее сразу после встречи с сотрудниками ГАИ, ведь в противном случае виновнику грозит арест на срок до 15 суток, а то и прекращение регистрации транспортного средства — по словам эксперта, последнее практикуется во многих регионах.

Далее в «рейтинге популярности нарушений» идут всевозможные «улучшайзинги»: несанкционированная установка газобаллонного оборудования, «выхлопа», световых или звуковых (редко, но бывает) приборов. А скоро запретом на эксплуатацию авто начнут наказывать и владельцев коммерческих машин.

— Некоторые водители ставили на «Газели» более мощные двигатели японского производства — теперь этот порядок предлагается изменить. Если нововведения вступят в законную силу, то вот такое внесение изменений в конструкцию также будет являться основанием для запрета эксплуатации транспортного средства вплоть до прекращения его регистрации в органах Госавтоинспекции, — говорит юрист.