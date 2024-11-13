Ужасы нашего городка: ГАИ начала охоту на автомобили старше 10 лет

Ни много ни мало, а потерей автомобиля, чей возраст превысил 10 лет, может обернуться езда на нем, если у транспортного средства придорожные полицейские обнаружат серьезную неисправность. Во всяком случае, именно такое предостережение прозвучало на страницах одного российского регионального ресурса, которое тут же продублировал и ряд федеральных СМИ, толком не проверив. Как в этом вопросе обстоят дела на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Итак, по информации издания Deita.ru, сотрудники ДПС стали часто останавливать возрастные авто и тщательно их проверять. Причем, подчеркивается в публикации, при выявлении «серьезных неисправностей» автовладельцу грозит не только штраф, но и принудительное направление машины на некую специальную техническую экспертизу. Особо настораживает, что «в отдельных случаях, когда выявляются наиболее вопиющие несоответствия новым правилам эксплуатации авто, ТС могут и вовсе снять с учета».

Естественно, в стране, где средний возраст авто составляет более 15 лет, каждый автовладелец, чье ТС теоретически способно попасть в поле зрения гаишников как «отдельный случай», задастся вопросом: «а что, если у меня отнимут машину»? Но стоит ли реально беспокоится?

— Честно говоря, меня озвученная возможность потерять «возрастную» машину очень удивляет, — комментирует ситуацию вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. — Ведь никакого обязательного технического осмотра ТС на основании подозрений сотрудника госавтоинспекции не существует. Что может грозить человеку, который едет на автомобиле с серьезной неисправностью? Штраф по статье КоАП 12.5.1 в 500 рублей. Как максимум — ему еще выпишут предписание на устранение неисправности.

Фото globallookpress.com

Однако электронной базы данных предписаний на федеральном уровне не существует. Соответственно, и никаких других санкций не предусмотрено. Конечно, сотрудник автоинспекции может методом органов чувств — то есть «увидел-понюхал-лизнул» — выявить неисправность и на этом основании выписать протокол по указанной выше статье, — заключает наш эксперт.

О действиях сотрудников, способных обернуться изъятием сильно подержанного авто, не слышал и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. А о том, что нельзя ездить, к примеру, с неисправной ABS, на резине не по сезону, со светодиодными лампами вместо «галогенок» и прочими недопустимыми неисправностями и недостатками, должно быть ясно любому автовладельцу. За машиной и требованиями к ней надо внимательно следить, замечает эксперт.

Но никакого риска для нерадивых участников движения навсегда поставить своего «стального коня» в «стойло» лишь из-за того, что он был не по сезону подкован, просто не предусмотрено законами, констатирует Шапарин.

Таким образом, сообщения о специальных рейдах или отдельных случаях изъятия возрастных авто на основании неких технических экспертиз не имеют под собой реальных оснований. Напрашивается неутешительный вывод: отечественная журналистика, в том числе автомобильная, порой напоминает рекламу про йогурты, которые, как известно, не все одинаково полезны.