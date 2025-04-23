Цифровая революция в такси не спасет пассажиров от криминальных «извозчиков»

Такси в России — больше, чем такси, поскольку нанимающий «извозчика» человек понимает, что, решая проблему относительно быстрого перемещения из точки «А» в точку «В», вполне реально может нажить себе новые — попасть в ДТП, быть ограбленным-изнасилованным и так далее. При этом власти, увы, вопросам безопасности клиентов сервиса практически не заморачиваются. Хотя в последнее время и предпринимают некоторые телодвижения в этом направлении.

Так, сейчас в работе причастных к проблеме ведомств находится некая концепция экспериментального правового режима (ЭПР) для таксомоторных перевозок, разработанная Центром стратегических разработок (ЦСР) совместно с Минэкономразвития и Минтрансом, которая должна повлиять на работу такси в России. Ключевым элементом реформы станет единое мобильное приложение для таксистов, автоматически синхронизирующее с государственными информационными системами.

Инициатива, по данным издания «Известия», предполагает полный отказ от бумажной документации, такой как путевые листы, акты техосмотра и медосмотра, страховые полисы — в пользу их цифровых аналогов. Но как это поможет пассажирам таксомоторов — не совсем понятно. Впрочем, судите сами...

Согласно официальным данным, сегодня лишь 1% водителей такси оформляют путевые листы в электронном виде, что создает проблемы с контролем и прозрачностью перевозок. Реализация нового режима работы не только упростит документооборот, но и исключит выход на линию водителей без необходимых осмотров и водителя, и его «тачки».

Фото портала "АвтоВзгляд"

Эксперты оценили, что цифровизация позволит на 30% снизить затраты перевозчиков на страховку и при этом до 20% уменьшить стоимость поездок для пассажиров. Важной частью ЭПР станет и отмена ряда региональных ограничений для перевозчиков, что, по мнению разработчиков, на 40-50% сократит дефицит водителей в отдельных регионах. Однако представители Минтранса призывают к осторожности, опасаясь конкуренции с междугородними автобусными перевозками.

Эксперты подчеркивают, что одной цифровизацией проблему нелегальных и небезопасных перевозок не решить, однако приводят в пример успешный опыт 18 действующих ЭПР, включая тестирование беспилотных ТС на ЦКАД. Реализовать проект планируют после детальной проработки нормативной базы и пилотного тестирования в отдельных регионах.