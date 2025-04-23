Цифровая революция в такси не спасет пассажиров от криминальных «извозчиков»

Так, сейчас в работе причастных к проблеме ведомств находится некая концепция экспериментального правового режима (ЭПР) для таксомоторных перевозок, разработанная Центром стратегических разработок (ЦСР) совместно с Минэкономразвития и Минтрансом, которая должна повлиять на работу такси в России. Ключевым элементом реформы станет единое мобильное приложение для таксистов, автоматически синхронизирующее с государственными информационными системами.
Инициатива, по данным издания «Известия», предполагает полный отказ от бумажной документации, такой как путевые листы, акты техосмотра и медосмотра, страховые полисы — в пользу их цифровых аналогов. Но как это поможет пассажирам таксомоторов — не совсем понятно. Впрочем, судите сами...
Согласно официальным данным, сегодня лишь 1% водителей такси оформляют путевые листы в электронном виде, что создает проблемы с контролем и прозрачностью перевозок. Реализация нового режима работы не только упростит документооборот, но и исключит выход на линию водителей без необходимых осмотров и водителя, и его «тачки».
Эксперты оценили, что цифровизация позволит на 30% снизить затраты перевозчиков на страховку и при этом до 20% уменьшить стоимость поездок для пассажиров. Важной частью ЭПР станет и отмена ряда региональных ограничений для перевозчиков, что, по мнению разработчиков, на 40-50% сократит дефицит водителей в отдельных регионах. Однако представители Минтранса призывают к осторожности, опасаясь конкуренции с междугородними автобусными перевозками.
Эксперты подчеркивают, что одной цифровизацией проблему нелегальных и небезопасных перевозок не решить, однако приводят в пример успешный опыт 18 действующих ЭПР, включая тестирование беспилотных ТС на ЦКАД. Реализовать проект планируют после детальной проработки нормативной базы и пилотного тестирования в отдельных регионах.