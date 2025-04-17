Четверть россиян не имеет водительских удостоверений и не планирует их получать

Согласно исследованию Инго Экосистемы от «Ингосстраха», проведенному Финуниверситетом при Правительстве РФ, почти четверть россиян не имеют и не планируют получать водительские «права». Эти данные отражают изменение транспортных привычек наших сограждан. Так, треть российских семей (32%) не владеют автомобилем, причем 79% из них не собираются его приобретать. При этом всего лишь 3% домохозяйств располагают тремя и более автомобилями с максимальными показателями в Москве, где эта цифра достигает 7%.

Данные исследования показали, что современные альтернативы личному транспорту набирают популярность: 84% автовладельцев периодически пользуются общественным, а 73% — такси. Среди тех, у кого нет машины, эти показатели еще выше — 89% и 78% соответственно. И только лишь 8% опрошенных используют исключительно собственный автомобиль.