В России вступили в силу ужесточенные правила техосмотра

Ключевое нововведение — полный переход на электронные диагностические карты, которые автоматически загружаются в базу данных Госавтоинспекции. Кроме того, теперь сотрудники станций техобслуживания обязаны делать фотографии автомобиля, фиксируя госномер, VIN-код, марку, модель и цвет.

Как сообщает «Прайм», ужесточенные правила прохождения техосмотра направлены на повышение прозрачности процедуры. К тому же они исключают возможность подделки документов и инсценировки «липового» процесса.

Эксперты «Волга-поиск» подчеркивают, что, несмотря на усиленный контроль, некоторые СТО по-прежнему подходят к процедуре формально, особенно в российских регионах. Видеофиксация пока не стала обязательной из-за нехватки технического ресурса, однако практика фотоотчета подтвердит факт диагностики. Особые сложности могут возникнуть у владельцев машин с неисправностями или тюнингом.

Напомним, что сегодня проходить техсмотр обязаны владельцы грузовиков, автобусов, такси, а также прочих автомобилей, использующихся в коммерческих целях. Что же касается физических лиц, то им диагностическая карта требуется лишь при перерегистрации легкового автомобиля старше 4 лет.