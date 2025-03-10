Без ОСАГО: эксперт объяснил, как покупателю авто доехать из салона до ГАИ

С началом календарной весны в России вступил в силу целый ряд законодательных нововведений, касающихся прав и обязанностей автовладельцев. Например, теперь разрешена постановка машины на учет в ГАИ без полиса ОСАГО. Но при этом больше не действует отсрочка на его покупку, которая составляла 10 дней. И получается, что счастье от приобретения автомобиля омрачается тем, что, добираясь на нем от салона до пункта назначения, покупатель вынужден фактически нарушать требования действующего законодательства. То есть передвигаться на ТС без «автогражданки». Иными словами, одна норма отменяет, по сути, другую? Не совсем так, объяснили порталу «АвтоВзгляд» специалисты.

— Правило «10 дней» продолжает действовать в случаях, когда договор купли-продажи заключен в простой письменной форме, — уточняет нюансы законодательства автоюрист Евгений Дорохов. — Не будет работать эта норма лишь при условии, если документ оформлен на портале «Госуслуги» или завизирован у нотариуса...

Но как быть, если добросовестный участник движения в самом деле предпочел заключить сделку в электронном виде? Вопрос не праздный: приобретение авто на вторичном рынке через «Госуслуги» в теории снижает некоторые риски покупателя, а миллионы скачиваний тематического приложения этого сервиса явно указывают на его относительную популярность.

— Вариантов у нового собственника, который заключил сделку через электронный государственный сервис или завизировал ее нотариуса, действительно немного, — признает юрист. — Основных сценариев — два. Гражданин, купивший машину, но еще не имеющий на руках ОСАГО, просто вызывает эвакуатор и везет ее до пункта назначения. А потом ждет, когда уже оформленный полис вступит в силу. Либо садится за руль и все же едет на свой страх и риск, отдавая себе отчет в том, что нарушает...

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Так что покупатель, оформивший сделку не в простой письменной форме, а в электронном виде или с привлечением нотариуса, получает шанс избежать лишних издержек и неприятностей, только если оформит ОСАГО по «горячим следам», а страховая компания, в свою очередь, незамедлительно передаст полис в соответствующую базу «Российского союза автостраховщиков» (РСА).

В противном случае останется только искать свободную парковку в непосредственной близости от места покупки ТС, где машина будет ждать своего владельца до вступления страховки в силу.

Если все же пришлось отправиться в дорогу без автогражданки, а по пути встретился бдительный сотрудник ГАИ, то, зафиксировав отсутствие «автогражданки», он вправе выписать штраф, который сейчас составляет 800 рублей. Повторное нарушение обойдется в 3000-5000 рублей.

И получается, что сегодня, чтобы избавить себя от риска нарваться на штраф за езду без обязательной страховки после приобретения ТС, не лишившись при этом удовольствия от поездки, покупателю авто все-таки лучше оформить договор купли-продажи в простой письменной форме. Даже если ему очень хочется воспользоваться преимуществами, которые дает оформление сделки через специальный электронный сервис.