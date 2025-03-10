Без ОСАГО: эксперт объяснил, как покупателю авто доехать из салона до ГАИ

— Правило «10 дней» продолжает действовать в случаях, когда договор купли-продажи заключен в простой письменной форме, — уточняет нюансы законодательства автоюрист Евгений Дорохов. — Не будет работать эта норма лишь при условии, если документ оформлен на портале «Госуслуги» или завизирован у нотариуса...
Но как быть, если добросовестный участник движения в самом деле предпочел заключить сделку в электронном виде? Вопрос не праздный: приобретение авто на вторичном рынке через «Госуслуги» в теории снижает некоторые риски покупателя, а миллионы скачиваний тематического приложения этого сервиса явно указывают на его относительную популярность.
— Вариантов у нового собственника, который заключил сделку через электронный государственный сервис или завизировал ее нотариуса, действительно немного, — признает юрист. — Основных сценариев — два. Гражданин, купивший машину, но еще не имеющий на руках ОСАГО, просто вызывает эвакуатор и везет ее до пункта назначения. А потом ждет, когда уже оформленный полис вступит в силу. Либо садится за руль и все же едет на свой страх и риск, отдавая себе отчет в том, что нарушает...
Так что покупатель, оформивший сделку не в простой письменной форме, а в электронном виде или с привлечением нотариуса, получает шанс избежать лишних издержек и неприятностей, только если оформит ОСАГО по «горячим следам», а страховая компания, в свою очередь, незамедлительно передаст полис в соответствующую базу «Российского союза автостраховщиков» (РСА).
В противном случае останется только искать свободную парковку в непосредственной близости от места покупки ТС, где машина будет ждать своего владельца до вступления страховки в силу.
Если все же пришлось отправиться в дорогу без автогражданки, а по пути встретился бдительный сотрудник ГАИ, то, зафиксировав отсутствие «автогражданки», он вправе выписать штраф, который сейчас составляет 800 рублей. Повторное нарушение обойдется в 3000-5000 рублей.
И получается, что сегодня, чтобы избавить себя от риска нарваться на штраф за езду без обязательной страховки после приобретения ТС, не лишившись при этом удовольствия от поездки, покупателю авто все-таки лучше оформить договор купли-продажи в простой письменной форме. Даже если ему очень хочется воспользоваться преимуществами, которые дает оформление сделки через специальный электронный сервис.