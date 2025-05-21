С 1 июня в Москве подорожает принудительная эвакуация машин

С первого летнего дня в случае принудительной эвакуации автомобилей, у которых под капотом меньше 80 л.с., их владельцам в столице придется платить по 7600 рублей. На такую же сумму придется раскошелиться мотоциклистам. Прибавка за обе категории транспортных средств составила 400 рублей.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил московский Дептранс. Согласно заявлению представителей ведомства, для большинства автомобилистов в Первопрестольной стоимость эвакуации вырастет до 11 400 рублей. Речь идет о категории водителей, чей транспорт получил силовые агрегаты, выдающие от 80 до 250 л.с. По сравнению с прежним прайсом прибавка вылилась в пять сотен «деревянных». В случае машин с большей планкой мощности изменений пока не предвидится.

За 24 часа хранения «ласточки» на штрафстоянке с 1 июня придется выложить от 1210 до 2893 рублей. Первые сутки остаются бесплатными, 25-процентный дисконт за быструю оплату также сохранят. Но прежний тариф, стартующий с 1150 рублей, уйдет в прошлое.