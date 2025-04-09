Как спастись от «камерного» произвола, и есть ли смысл обжаловать штрафы ГИБДД

Увеличение размеров штрафов за нарушение ПДД, повышение госпошлин, создание искусственных административных препятствий в разрешительно-регистрационной системе вызывают все большее социальное недовольствие. О том, как простому водителю закрепиться на текущем турбулентном правовом ландшафте и выяснить, как следует на нем ориентироваться, чтобы не попасть впросак, порталу «Автовзгляд» объяснил автоюрист Михаил Никитин.

В ответах на первые общие вопросы — что нынче особенно волнует водителей в правоприменительной практике, и с какими «дорожными» проблемами мы чаще всего обращаемся к адвокатам, г-н Никитин, увы, лишь подтвердил общее тревожное ощущение ситуации. Сегодня в большей степени водителей беспокоит усугубление административной нагрузки.

Здесь и повышение госпошлин за подачу исков (с 9 сентября 2024 года), которое ведет к усечению права на доступ к правосудию и снижение его доступности для людей в целом. Тут же, разумеется, увеличение штрафов (с 1 января 2025 года) и целый пакет административно-имущественных проблем: изменение требований в отношении государственных регистрационных знаков, возможность легализации транспорта, приобретенного по «серым» схемам, создание искусственных административных препятствий при уплате утильсбора.

По-прежнему людей беспокоит пакет вопросов, возникающих при приобретении/продаже транспортных средств. Механизмы проверки добросовестности участников сделки, оказывается, до сих пор не вполне прозрачны и вызывают опасения. Рядом находится и комплекс проблем, сопряженных с потребительскими спорами в отношении приобретаемых в дилерских салонах автомобилей. Как новых, так и б/у. Юрист, впрочем, отмечает и позитивные изменения.

Портал АвтоВзгляд.

Люди стали действовать осмотрительнее, предпочитая сначала выяснить «что и как», и лишь потом делать. Многие таким образом научились избегать критических ошибок. Однако в то же время, досадует господин Никитин, большинство людей в силу низкой правовой культуры продолжают беспечно относиться к юридическим нюансам. Основная ошибка нашего человека — обращаться к специалисту, когда уже поздно что-либо предпринимать и сложно «отыграть» назад, чтобы минимизировать убытки или негативные последствия.

— Доходит до абсурда: на днях человек — участник ДТП — написал в чате моего Tg-канала о досадном происшествии, на что мы с коллегами по цеху дали консультацию, рекомендовав ему верный алгоритм действий, — приводит случай из собственной практики наш собеседник. — Но по необъяснимой причине герой истории больше поверил словам другого участника ДТП (который являлся виновником). Бывает и так, что люди игнорируют рекомендации, действуют вопреки им, а затем удивляются, почему все обернулось неблагоприятным образом...

На вопрос насколько часто автовладельцы пытаются обжаловать неправомерные на их взгляд «камерные» штрафы, правозащитник развел руками:

— Статистику не веду, но в целом большинство автовладельцев предпочитает уплатить штраф, избежав головной боли в виде эпопеи с обжалованием постановления. Особенно, если оно носит явно бесспорный характер, например, за нарушение скоростного режима. Другое дело, если речь идет о штрафах за использование смартфона — в руках у человека мог оказаться ингалятор, вейп, стик, очешник и т.п. В этом же списке — «непристегнутый ремень», ведь качество фотоматериалов, лежащих в основевыносимого постановления, оставляет желать лучшего...

Фото globallookpress.com

Есть в, скажем, столичном правоприменительном поле и позитивные тенденции. Действительно, фотофиксация эпизодов так называемой парковки на газоне (для юрлиц штраф составляет 300 000 рублей) посредством приложения «Помощник Москвы» с последующим вынесением постановлений с нарушением установленной законом процедуры продолжается. Однако на данный момент практика обжалования стабильно положительная.

Постановления благополучно отменяются в судебном порядке. Единственное, что требуется от привлекаемых лиц — систематически проверять почтовый ящик по адресу, указанному в свидетельстве о регистрации ТС или не прозевать «письмо счастья» в личном кабинете на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Далее, приобщив копию обжалуемого постановления, следует подать жалобу с соблюдением сроков за подписью собственника ТС. Правда, даже несмотря на наличие пошаговой инструкции некоторые люди умудряются и в такой ситуации опростоволоситься...

Но насколько суды вообще лояльны к гражданам, обжалующим те или иные постановления? Кажется, что Фемида по-прежнему стоит на стороне ГАИ в частности и власти вообще? И как быть с пресловутым НОНД (нет оснований не доверять), говоря о показаниях сотрудников правоохранительных органов, на которые зачастую опираются судебные? На это наш эксперт привел следующие доводы.

По тем постановлениям, обжалование которых осуществляется на основании созданных еще весной 2021 года (и обновленных) шаблонов, суды следуют текущей практике. Однако презумпция НОНД действительно имеет место. Против нее должен сыграть другой известный принцип — спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Фото globallookpress.com

Водителям нельзя забывать, что никто кроме него самого, а лучше найденного по рекомендации профессионального защитника, юриста, в сложной ситуации вам не поможет. Кроме того, инспекторы ДПС призваны осуществлять надзор за безопасностью движения и, как бы то ни было, служат государству. Поэтому к их тем или иным их действиям или же бездействию надо относиться со здоровой критической составляющей и не верить на слово.

Подводя некий промежуточный итог, правозащитник в очередной раз призвал всех участников дорожного движения к установке в салоне автомобиля видеорегистратора (желательно с поворотным креплением) с тем, чтобы фиксировать не только происходящее на дороге, но и общение, равно как и административные процедуры, с должностным лицом. Такое видео, случись чего, можно использовать в свою защиту.

Традиционный интерес участников движения вызывают вопросы о «ловушках» для водителей со стороны гаишников. Насколько далеко распространяется коварство блюстителей дорожного порядка? Они реально провоцируют водителей к нарушению правил либо используют просчеты градоустроителей или дорожников в организации движения?

С откровенным произволом наш собеседник не сталкивался. В наших реалиях, считает юрист, возможно, речь может идти о привлечении к административной ответственности за нарушение правил остановки/стоянки или за неоплату парковки, когда водитель по требованию сотрудника совершает остановку там где это запрещено ПДД. Однако о явных злоупотреблениях служивых на этот счет ему тоже ничего не известно.

Фото globallookpress.com

К тому же, подобное допускается Административным регламентом (п. 51 Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 02.05.2023 № 264). Что же касается откровенного произвола со стороны ГАИ, то адвокат полагает, что в условиях тотального видеоконтроля чинить его — для сотрудников себе дороже.

Сегодня большинство административных процедур осуществляется под видеофиксацию (с нагрудного видеорегистратора или посредством видеорегистратора в салоне патрульного а/м), или посредством смартфона/видеорегистратора водителя. Тем более, никогда не знаешь на кого нарвешься, на потенциальную жертву или юридически подкованного водителя. Как пример адекватного поведения в похожей ситуации, наш визави привел случай из собственной жизни.

— Однажды сотрудники ДПС пытались мне вменить «проезд на красный» и предъявили требование об остановке на Бережковской набережной. Я сказал, мол, следуйте за мной, остановлюсь через «разрыв» (пунктирную дорожную разметку), чтобы не оказаться привлеченным к административной ответственности за перестроение с нарушением разметки и за движение по полосе для маршрутных транспортных средств... Отнеслись с пониманием и 800 метров ехали следом. К слову, предъявить так ничего и не смогли, когда я предложил изучить видео с регистратора.

Словом, даже из обтекаемых формулировок юриста понятно, что если требование инспектора ДПС связано с обеспечением безопасности дорожного движения, логичнее подчиниться такому требованию, чем затевать спор о том, что оно идет в разрез с требованиями ПДД.

Фото globallookpress.com

И под конец беседы мы спросили о противоречиях региональных законов федеральным. Имеет ли оно место, и если да, как с этим можно бороться? На что автоюрист Михаил Никитин констатировал, что по умолчанию противоречить не могут. Однако для региональных властей открыто некое «окно возможностей». Взять хотя бы столичные штрафы за неоплату платной парковки или за размещение ТС на газонах или иной территории, занятой зелеными насаждениями.

Ответственность за эти нарушения строже, чем за проезд на запрещающий сигнал светофора, хотя последнее нарушение очевидно является гораздо более общественно опасным, как и последствия такого нарушения. Или вспомнить «новеллу» месячной давности о том, как обосновали увеличение штрафа за неоплату парковки для юридических лиц, когда размер штрафа отвечает разве что принципу экономической целесообразности...

Словом, увы, пока можно констатировать, что регионы перенимают скорее негативный столичный опыт, направленный исключительно на пополнение казны.