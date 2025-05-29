Российских водителей заставят перестраиваться, пропуская спецтранспорт

Согласно нововведениям, представленным Минтрансом, нашим автомобилистам придется не просто уступать дорогу специальному транспорту с мигалками, а именно менять полосу движения, уходить в соседний ряд. Не исключено, что придется съезжать на обочину.

«Коммерсантъ» предполагает, что поправки касаются не только тех ситуаций, что связаны с автомобилями скорой помощи или пожарных, но и с транспортом чиновников. На данный момент в ПДД на этот случай хотят прописать конкретные действия простых водителей вплоть до запрета опережения.

Если новшества обретут законную силу, рядовых автомобилистов обяжут предоставить приоритет проезда не только спецтранспорту с «люстрами» и сиренами, но и машинам сопровождения. Судя по всему, гражданские авто с мигалками без особой раскраски также получат прописанное в ПДД преимущество. Нельзя будет двигаться с большей скоростью по соседней полосе и в непосредственной близости.

В Минтрансе пояснили, что новые поправки необходимо принять из-за роста террористических угроз и участившихся отказов водителей пропускать скорую и полицейские экипажи.