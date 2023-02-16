Зачем патрули ГИБДД ездят с «мигалкой», но без сирены

Согласно ПДД, один лишь включенный проблесковый маячок красно-синего цвета, лишенный «звукового сопровождения», не дает экипажу ДПС никаких преимуществ на дороге. Но служивых это, видимо, не беспокоит. Объяснений тому может быть несколько.

Первое — они просто забыли выключить «люстру». Сверкает что-то там на крыше — да и Бог с ним, жить не мешает. Вторая версия имеет под собой более осмысленную «базу». Дело в том, что большинство автовладельцев толком не помнят правил пропуска спецтранспорта и на всякий случай готовы уступить дорогу машине с включенной «мигалкой», даже двигающейся в полной тишине.

Для правоохранителей это удобно. Не надо лишний раз напрягаться и рулить — прочие машины сами расступаются перед «хозяевами трассы». Езда со световым спецсигналом, но без включенной сирены практикуется дорожной полицией и в случае, когда экипаж и в самом деле мчится по срочному делу.

«Фишка» тут в том, что непрерывно орущая над головой сирена нравится далеко не всем повелителям полосатого жезла. Чтобы поберечь свои барабанные перепонки, они ее не включают, а просто летят вперед. И только когда «упираются» в корму автомобиля рядового автовладельца, дополняют уже работающую «мигалку» подачей коротких крякающих звуков из громкоговорителя своей машины.