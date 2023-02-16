Зачем патрули ГИБДД ездят с «мигалкой», но без сирены

Согласно ПДД, один лишь включенный проблесковый маячок красно-синего цвета, лишенный «звукового сопровождения», не дает экипажу ДПС никаких преимуществ на дороге. Но служивых это, видимо, не беспокоит. Объяснений тому может быть несколько.
Первое — они просто забыли выключить «люстру». Сверкает что-то там на крыше — да и Бог с ним, жить не мешает. Вторая версия имеет под собой более осмысленную «базу». Дело в том, что большинство автовладельцев толком не помнят правил пропуска спецтранспорта и на всякий случай готовы уступить дорогу машине с включенной «мигалкой», даже двигающейся в полной тишине.
Для правоохранителей это удобно. Не надо лишний раз напрягаться и рулить — прочие машины сами расступаются перед «хозяевами трассы». Езда со световым спецсигналом, но без включенной сирены практикуется дорожной полицией и в случае, когда экипаж и в самом деле мчится по срочному делу.
«Фишка» тут в том, что непрерывно орущая над головой сирена нравится далеко не всем повелителям полосатого жезла. Чтобы поберечь свои барабанные перепонки, они ее не включают, а просто летят вперед. И только когда «упираются» в корму автомобиля рядового автовладельца, дополняют уже работающую «мигалку» подачей коротких крякающих звуков из громкоговорителя своей машины.
Либо кратковременно включают сирену, чтобы согнать «штатского» с занимаемой им полосы. Но эта манера порой играет недобрую шутку с патрульными. Проскакивая в тишине перекресток на красный свет, такой экипаж рискует попасть в ДТП, столкнувшись с «гражданской» машиной. Когда после этого выясняется, что звуковой спецсигнал в момент аварии не работал (спасибо получившим всеобщее распространение видеорегистраторам!), «автором» инцидента обычно признают водителя в форме.
Перечисляя причины беззвучного применения «мигалок» сотрудниками ГИБДД, нельзя не упомянуть случаи езды служивых по полосе общественного транспорта. Включенный спецсигнал гарантирует, что потом у их начальства не возникнет дисциплинарных вопросов к рулевому экипажа: строго говоря, без работающей «светомузыки» на «выделенку» гаишникам соваться запрещено. Вот они и включают «люстру» в такие моменты, но не используют «звук», чтобы поберечь свои уши. Ведь на фотографиях с камер автоматической фиксации неработающая сирена никак не отмечается. В отличие от сверкающих проблесковых маячков, прекрасно идентифицируемых по «картинке».