Контрактные проблемы: стоит ли ставить на свое авто подержанную коробку передач

«Контрактный двигатель», «контрактная коробка передач». Звучит красиво, но что-то не так, что-то царапает. Давно ведь известно, что за красивым термином кроется суровая правда жизни: речь о подержанной детали, гарантия на которую порой не превышает считанных дней, максимум — шесть месяцев. Так почему же автовладельцы с охотой идут на риск? Портал «АвтоВзгляд» изучил вопрос и расскажет, стоит ли ставить «бэушную» КП, или все же разориться, купив новый узел.

До истечения гарантии на машину нет смысла даже задумываться о подержанных компонентах: замена вышедших из строя агрегатов — обязанность официального дилера. Но гарантийный период однажды заканчивается, а уже вскоре после этого какой-то сложный механизм в автомобиле может выйти из строя.

Поэтому практика установки контрактных — то есть бывших в употреблении, но «подшаманенных» — агрегатов с годами не теряет своей актуальности. В полной мере это касается и коробки передач, которая, даже если взять классическую «механику», имеет обыкновение иногда ломаться.

А характер неисправности может быть и таким, что ремонтировать коробку просто невыгодно. Покупать новую — тоже не самый доступный способ решения проблемы. Например, новая АКП может обойтись в 30-40% от рыночной стоимости всей машины. В свою очередь, ее приведение в порядок тоже довольно затратно: приобретение отдельных запчастей «потянет» и на 50 тыс. рублей, и на сотню, и даже больше. Естественно, в этой ситуации автовладельцы смотрят на «поюзанные» аналоги.

Причем существует мнение, что «контрактная» деталь — это обычно такая вещь, которая недолго использовалась на хорошо обслуживавшейся машине, бегавшей где-нибудь по побережьям Калифорнии, автобанам Саксонии или улицам Токио. Но не все так просто. Иногда действительно бывает выгодно приобрести ту же АКП с машины с пробегом, учитывая вышеупомянутые сложности.

Фото globallookpress.com

Однако чаще всего контрактная деталь снимается с побывавшего в аварии или даже угнанного ТС. Самый сложный случай — эналичие существенных дефектов, из-за которых, собственно, ее и демонтировали, чтобы просто избавиться от ненужного барахла.

Так что решение о приобретени «бэушной» коробки требует тщательного изучения предлагаемого образца.

Тем более, если гарантия на нее — две-три недели. При малейших сомнениях в качестве такого товара лучше рассмотреть другие варианты. Например, при капитальном ремонте в приличном сервисе дается гарантия нормальной работы не меньше года. А «капиталка», даже принимая во внимание стоимость работ, может оказаться выгоднее, если подержанная коробка по истечении двух недель после монтажа окончательно «умрет».

При этом поведение неисправной контрактной КП способно, зачастую, «подарить» водителю самые разные неприятные впечатления, среди которых дискомфорт от гула при наборе оборотов — не самое страшное. Известны, скажем, случаи, когда при попытке переключиться на первую передачу машина с б/у коробкой дает задний ход.

Фото globallookpress.com

Еще один момент, на который следует обратить внимание, прежде чем соглашаться на установку контрактной коробки передач, это стоимость всех сопутствующих работ. Если сервис предлагает саму коробку в хорошем состоянии по фантастически привлекательной цене, это вполне может означать, что ее полный монтаж окажется весьма дорогой услугой.

Поэтому рекомендуется не только изучить собственно предлагаемую деталь, но и поинтересоваться, сколько будут стоить все необходимые работы, начиная с настройки трансмиссии. Понятно, что если есть возможность отказаться от услуги по установке коробки, то решаться на самостоятельный монтаж агрегата или делать это «в гаражах», есть смысл только в случае исключительной уверенности в успехе мероприятия.