Госзаказчиков обяжут покупать электромобили и машины на газу

Российские власти изменили правила закупки транспорта для государственных и муниципальных нужд. Им обязаны следовать все госучреждения, а также организации, которые приобретают машины за счет бюджетных средств. Теперь заказчики должны в первую очередь рассматривать электрокары и автомобили, работающие на газомоторном топливе.

О том, что правительство РФ изменило правила закупки транспорта для госзаказчиков, сообщили «Известия». Ожидается, что нововведение стимулирует спрос на более экологичные модели и ускорит развитие соответствующей инфраструктуры в регионах. В приоритете — снижение вредных выбросов и углеродного следа, а также развитие отечественного производства «зеленого» транспорта.

В правительстве подчеркивают, что традиционные бензиновые и дизельные машины теперь можно закупать только при наличии веских причин. Так, в качестве исключения допускается приобретение авто с ДВС, если в регионе эксплуатации, например, отсутствует необходимая инфраструктура — газовые заправки или зарядные станции для электромобилей.