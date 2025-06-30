Новый перечень медицинских ограничений для водителей вступит в силу осенью

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать обновленный перечень медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами. Изменения связаны с необходимостью привести документ в соответствие с актуальной версией Международной классификации болезней (МКБ-10).

ТАСС сообщает, что в России обновили перечень медицинских противопоказаний для водителей. Одним из ключевых нововведений станет уточненная формулировка, касающаяся нарушений цветового восприятия. Корректировки также затронули раздел, посвященный аффективным расстройствам (расстройства настроения).

В новом документе заболевания перечислены более детально, с указанием конкретных кодов по МКБ-10. Подобный подход упростит работу медицинских комиссий и исключит неоднозначные трактовки диагнозов.

При этом сами критерии допуска к вождению не претерпели существенных изменений. Требования к состоянию здоровья водителей остались прежними, а обновления касаются в первую очередь терминологии и структуры документа — так прокомментировал эксперт обновление перечня.

Новый перечень сохраняет запрет на управление транспортом для лиц с тяжелыми формами психических и неврологических заболеваний. В их число входят эпилепсия, выраженные когнитивные нарушения и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.