Новый перечень медицинских ограничений для водителей вступит в силу осенью

ТАСС сообщает, что в России обновили перечень медицинских противопоказаний для водителей. Одним из ключевых нововведений станет уточненная формулировка, касающаяся нарушений цветового восприятия. Корректировки также затронули раздел, посвященный аффективным расстройствам (расстройства настроения).
В новом документе заболевания перечислены более детально, с указанием конкретных кодов по МКБ-10. Подобный подход упростит работу медицинских комиссий и исключит неоднозначные трактовки диагнозов.
При этом сами критерии допуска к вождению не претерпели существенных изменений. Требования к состоянию здоровья водителей остались прежними, а обновления касаются в первую очередь терминологии и структуры документа — так прокомментировал эксперт обновление перечня.
Новый перечень сохраняет запрет на управление транспортом для лиц с тяжелыми формами психических и неврологических заболеваний. В их число входят эпилепсия, выраженные когнитивные нарушения и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.