Реформа ПДД: старые правила поведения на дороге давно не актуальны

Одна за другой появляются в информационном поле новости о внесении тех или иных изменений в Правила дорожного движения: то «сверху» решили строже относиться к тем, кто не уступает дорогой машинам «Скорой помощи», то обратили внимание на бесполезные и даже опасные попытки заменить детское кресло. Однако все это — «костыли-подпорки», которые на деле говорят лишь об одном: ПДД нуждаются в глобальной реформе. И чем скорее — тем лучше. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

ПДД РФ были утверждены 23 октября 1993 года постановлением правительства страны под номером 1090. С тех пор в них вносились изменения, причем весьма регулярно: с 1 апреля внесли, с 1 сентября — еще «довнесут». Следом идут поправки-дополнения в КоАП. Самые заметные, конечно, касаются размеров штрафов за нарушение Правил, а также снижение дисконта за своевременную оплату, что были «приведены в действие» с 1 января 2025 года.

Но вся это законотворческая возня лишь подчеркивает общую тенденцию — правки, поправки, дописки и прочие «врезы» в главный дорожный закон происходят регулярно. Почему? Хотелось бы обвинить сначала чиновников, потом водителей, затем пешеходов и плавно перевести ситуацию «в целом по стране», однако ключевая причина лежит совсем в другой плоскости: изменилась и сама дорога, и мир вокруг нас.

Фото: globallookpress.com

Далеко за примерами ходить не надо: появился новый участник дорожного движения — средства индивидуальной мобильности, которые в 1993 году даже в страшном сне присниться не могли. Резко выросли скорости: у нас уже сейчас есть участки, где разрешено ехать 130 км/ч плюс 20 км/ч нештрафуемого порога! Появились и ТС, способные разгоняться «до сотни» быстрее трех секунд: те же «электрички» с набором скорости справляются оперативнее, чем некоторые Ferrari (Tesla Model S разгоняется до 100 км/ч за 2,1 секунды, тогда как божественная Ferrari F50 — за 3,8 с.

Доступность действительно быстрых автомобилей, с которыми еще не каждый водитель-то и справится, в тандеме с постоянно растущим качеством полотна на проезжей части — грех не признать откровенные успехи отечественных «дорожников» — заметно изменили ситуацию на улично-дорожной сети и магистралях.

Причина некоторых скоростных ограничений, как в кулуарах неоднократно признавали те же «дорожники», зачастую в головах самих водителей, которые просто не готовы морально и физически к столь стремительному трафику! Что уж говорить о пешеходах, регулярно не отдающих себе отчет в происходящем и шагающих буквально под колеса. Крестятся после, но благодарить-то надо инженера, спроектировавшего тормоза ТС, а также твердую руку на руле.

Фото: globallookpress.com

В комплексе все вышеперечисленное приводит к тому, что и ПДД, и КоАП (как в теории, так и на практике применения, в частности — методики контроля) нуждаются в немедленных и глобальных переменах. Причем — в отношении всех без исключения участников дорожного движения: пока бабушка не получит своего штрафа за переход в неположенном месте, она так и будет бегать через дорогу.

Пока самокатчик не заплатит пятизначную цифру в казну, собственноручно или с привлечением судебных приставов, он будет кататься через «зебру» верхом, «забывая» спешиваться. Примеров можно привести еще миллион, однако вывод будет один-единственный: чарующее действие четко прописанных прав и обязанностей всех участников дорожного движения в актуальных ПДД и строгого штрафа в тандеме с непререкаемостью его вынесения всем без исключений — самый оперативный и действенный способ сделать отечественные дороги комфортными и безопасными.

Как только любой водитель-самокатчик-пешеход будет уверен, что его нарушение не останется без внимания — тут же нарушать и перестанет. В этот же миг, как по мановению волшебной палочки, резко уменьшится число ДТП и, как следствие, количество в этих самых ДТП пострадавших.

Но произойдет это только в одном случае: если под наказания начнут попадать, повторимся, и пешеходы, и велосипедисты, и самокатчики, а не только водители. Равноправие и «большой брат», приправленные монументальными штрафами — единственный путь к реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», правопреемника «Безопасных качественных дорог». А для этого ПДД нужно переписывать, иначе толка не выйдет.