Водительские «права» в России могут подорожать вдвое

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на свежий законопроект Минфина. Если власти одобрят предлагаемые ведомством нововведения, за «права» нового образца простым россиянам предстоит платить по 6000 рублей, а в случае старого — по 4000. Международные удостоверения имеют шансы вырасти в цене до 3200 «целковых».
Согласно инициативе, подрожавший в 1,5 раза ПТС обойдется автомобилистам в 1200 рублей. Но и это еще не конец — не исключено, что за получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) тоже придется раскошелиться больше обычного. Вместо пяти сотен «целковых» за бумажный носитель могут начать просить по 1500 рублей, за пластиковый — по 4500 «кровных», хотя сейчас эта услуга оценивается в полторы тысячи.
В законопроекте указано, что за автомобильные номера придется платить по три тысячи рублей вместо двух, а внесение изменений в конструкцию автомобиля обойдется в три раза дороже, чем сейчас. Речь идет о сумме в 3000 рублей.