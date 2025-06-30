Водительские «права» в России могут подорожать вдвое

Уже с сентября текущего года для россиян могут в два раза повысить пошлину на водительское удостоверение и в 1,5 — за выдачу ПТС (паспорта транспортного средства).

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на свежий законопроект Минфина. Если власти одобрят предлагаемые ведомством нововведения, за «права» нового образца простым россиянам предстоит платить по 6000 рублей, а в случае старого — по 4000. Международные удостоверения имеют шансы вырасти в цене до 3200 «целковых».

Согласно инициативе, подрожавший в 1,5 раза ПТС обойдется автомобилистам в 1200 рублей. Но и это еще не конец — не исключено, что за получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) тоже придется раскошелиться больше обычного. Вместо пяти сотен «целковых» за бумажный носитель могут начать просить по 1500 рублей, за пластиковый — по 4500 «кровных», хотя сейчас эта услуга оценивается в полторы тысячи.

В законопроекте указано, что за автомобильные номера придется платить по три тысячи рублей вместо двух, а внесение изменений в конструкцию автомобиля обойдется в три раза дороже, чем сейчас. Речь идет о сумме в 3000 рублей.