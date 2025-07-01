С 2020-го почти 100 тысяч водителей лишились «прав» из-за проблем со здоровьем

За последние пять лет в России лишились «прав» почти 100 тыс. водителей, у которых были выявлены медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Эти данные подтверждают актуальность проблемы допуска за руль лиц, чье состояние здоровья не соответствует установленным требованиям.

Согласно статистике МВД, с 2020 года сотрудники ведомства «оформили» почти 96 тыс. случаев аннулирования водительских удостоверений на основании выявленных медицинских ограничений, сообщает ТАСС.

Сейчас медицинское заключение действует в течение 10 лет, однако за такой долгий срок у автомобилиста могут возникнуть серьезные заболевания, делающие управление транспортом опасным. В связи с этим обсуждаются изменения в законодательстве, направленные на своевременное выявление подобных случаев. Так, ранее Госдума приняла законопроект, упрощающий процедуру отзыва «прав» при обнаружении медицинских ограничений.

Законодательные инициативы предполагают расширение полномочий ГИБДД в части аннулирования водительских удостоверений. Если конкретнее, новые нормы позволят лишать «прав» тех, у кого выявили противопоказания во время внеплановых медицинских осмотров.