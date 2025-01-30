Желтый уровень угрозы: попытка «проскочить» на светофоре может и до тюрьмы довести

У большинства отечественных водителей существует живучий стереотип, что проезд на желтый сигнал светофора не влечет за собой последствий и вообще допускается ПДД. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», чем в реальности может обернуться спешка на предупреждающем сигнале, учитывая недавнее повышение штрафов.

Штрафы за нарушение ПДД в России заметно выросли с 1 января, и это коснулось, в том числе, санкций за неправильный проезд через регулируемые перекрестки и пешеходные переходы. Так, первая попытка «проскочить» на красный теперь обойдется в 1500 руб., а за повторное нарушение (совершенное в течение года с момента вступления в силу постановления о предыдущем) придется выложить 7500 рублей или лишиться «прав» на полгода.

Но с красным сигналом все ясно, он запрещающий. А что насчет предупреждающего желтого? Правила проезда на желтый сигнал светофора часто становятся предметом споров между водителями, замечает генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев. Некоторые участники движения считают, что желтый — это возможность проехать без последствий. Однако с точки зрения закона это не так.

Согласно пункту 6.2 ПДД РФ, желтый сигнал в действительности запрещает движение, за исключением случаев, когда водитель не может безопасно остановиться перед стоп-линией или пешеходным переходом. Таким образом, движение на желтый вне исключительных случаев считается нарушением, указывает эксперт.

Фото globallookpress.com

И с 1 января 2025 года такое нарушение, согласно статье 12.12 КоАП РФ, карается штрафом в размере 1000 рублей. Инспектор ДПС, лично зафиксировав проезд на желтый, вправе наложить штраф на месте или оформить постановление. Камеры дорожного наблюдения автоматически фиксируют проезд на «предупреждающий».

Особенно велик риск стать объектом фото- и видеофиксации, если маневр проходит с резким ускорением. Также камеры фиксируют и несоблюдение положения машины относительно стоп-линии, уточняет Габолаев.

Если же попытка «проскочить» на желтый привела к аварии (особенно, когда в ней пострадали люди), ответственность нарушителя, как и в случае с красным сигналом, ужесточается. В отдельных ситуациях может быть возбуждено и уголовное дело по статье 264 УК РФ, в которой прописана ответственность за нарушение ПДД и эксплуатации ТС, предупреждает эксперт.

Впрочем, существуют и такие ситуации, в которых водитель может избежать штрафа за проезд на желтый, если докажет, что остановка ТС была небезопасной. Например — если резкое торможение могло привести к аварии с позади идущим транспортом. Или если желтый сигнал загорелся уже после того, как водитель пересек стоп-линию. Но чтобы отстоять свою правоту в таких ситуациях, нужно обладать доказательствами, например — записью с видеорегистратора, поясняет Габолаев.

Фото globallookpress.com

Эксперт советует водителям оценивать ситуацию на дороге заранее и снижать скорость, когда впереди виднеется перекресток или регулируемый пешеходный переход.

Эта незамысловатая привычка позволит избежать резких решений, чреватых неприятными последствиями. Желательно также использовать видеорегистратор: собственная видеофиксация вполне может пригодиться в спорных ситуациях.

— Избегайте также резких маневров, ведь проезд на желтый часто связан с аварийными ситуациями. Само собой, следите за изменениями в ПДД, — резюмирует собеседник портала «АвтоВзгляд».

Кто из нас никогда не спешил на дороге? Понятно, что мерцающий вдали «глазок» светофора, если он едва заморгал зеленым, часто воспринимается лишь как сигнал «поддать газку». Сложно бывает обуздать желание успеть проскочить. Но если не удастся, результатом может стать крупный штраф или даже лишение «прав». И это при условии, если никто не пострадал. Потому что безобидное, как поначалу кажется, нарушение вообще рискует обернуться непоправимой ошибкой.