В России планируют выпустить автобусы с туристами на выделенные полосы

Власти каждого российского региона смогут самостоятельно формировать список автобусов, которым разрешается выезжать на выделенные полосы. Подразумевается транспорт тяжелее пяти тонн с салоном, вмещающим больше восьми пассажиров.

Инициатива Минтранса опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Нововведения в первую очередь должны коснуться туристических автобусов и транспортного обслуживания массовых мероприятий. Принятие законопроекта позволит путешественникам быстрее добираться до точки назначения и повысит уровень комфорта.

Документ разработан, согласно поручению правительства об улучшении условий туризма. Необходимые поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» пока проходят стадию публичного обсуждения.

Напомним, на сегодняшний день только Москва, Санкт-Петербург и Севастополь имеют собственные полномочия для того, чтобы разрешать конкретным автобусам выезжать на «выделенки», изначально предназначенные только для общественного транспорта.