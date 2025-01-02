Вишневый сад: может ли автопутешествие выходного дня быть доступным и интересным

Столкнувшись за последние пару лет с возросшей потребностью именно во внутреннем, отечественном туризме, путешественники ахнули. Во-первых, цены неподъемные, любой Турции на зависть. Во-вторых, сервис — кошмар с привкусом ужаса. И в итоге позиция следующая: одни уже не хотят, другие — еще не могут. Но в этой неприятной тенденции есть светлое пятно. Забытое, казалось бы, утраченное, но оттого вдвойне приятное к осознанию.

Вместо попыток прямого перевода международных стандартов на русский язык гораздо проще и экономически целесообразнее вспомнить уже пройденный опыт и возродить утерянные, но еще доступные к воссозданию направления туризма. Дача — это хорошо и скрепно, но было бы здорово иметь альтернативу, позволяющую провести выходные с толком, сменить картинку перед глазами и прогуляться со смыслом, при этом не вытряхивая каждый раз все накопления до последней копейки. Возможно ли такое? Еще как возможно.

В Москве и Подмосковье огромное количество самых разнообразных усадеб, многие из которых достойны внимания. Некоторые — исключительно своими бывшими хозяевами, читай, историей. Другие — наполнением и потрясающими экскурсоводами. Третьи — увядающей красотой заброшенных мест, которая, к слову, многих привлекает и стимулирует не только на длительные походы пешком по бездорожью, но и на кропотливое изучение истории страны. Одним словом, разнообразно и разносторонне, так что попробовать стоит каждому: на вкус и цвет «фломастер» найдется.

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В качестве собственной «пробы пера» оценим забытое направление «усадебного туризма» и прокатимся в гости к одному из «наших всё» — Антону Павловичу Чехову. От Московской Кольцевой до имения — что-то около пятидесяти километров, а компанию нам составит настоящий японский внедорожник — Suzuki Jimny. Заметим сразу: «японец» — отдушина после многолетнего «плодотворного соседства» с китайским автопромом со всеми его «фирменными чертами».

ДОРОГА

Одна из ключевых затратных статей любого приключения — транспортные расходы. Авиа- и железнодорожные билеты, как правило, отъедают ощутимую часть бюджета поездки, но мы изначально выбираем путешествие выходного дня, да такое, чтобы можно было хоть еженедельно его повторять. Оттого и требование, одно из первых к маршруту, это цена. Она должна быть низкой.

В нашей итерации внутреннего туризма речь идет о горючем и платных дорогах. За проезд по Симферопольскому шоссе, нашей первой магистрали, платить не пришлось. А маленький, но бодрый мотор «Джима» на указанные сотню верст «злоупотребил» не более 9 литров АИ-92. Итого — 540 рублей в графу «расходы».

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Сама дорога — легкая и широкая, машинка по ней бежит бодро и весело, никакого напряжения ни в спине, ни в ушах, ни в мышцах рук не вызывая. Едешь и едешь, поглядывая за картой. Да, малыш «Джим» — рамный внедорожник о двух мостах, так что прорвались бы к Мелехово и по полям, полный привод в помощь, но по асфальту как-то быстрее. Тем более, если трасса скоростная, да еще и бесплатная.

УСАДЬБА

Крест на нашей импровизированной карте — собственно, само имение, о котором Чехов мечтал и которое купил в 1892 году. Здесь он жил с родителями и сестрой, здесь написал «Чайку» и «Дядю Ваню», «Человека в футляре» и «Дом с мезонином». Здесь он посадил 60 вишен в первый же год и принимал больных, будучи дипломированным врачом. Лечил бесплатно, строил школы, во время пандемии холеры активно принимал участие в организации массовых лечебных учреждений.

Все это уже тысячу раз описано, но именно приехав в гости лично, можно и, наверное, нужно понять истинного Антон Палыча. И понять для себя, а не для оценки в школьном журнале, его произведения, которые после посещения лучше, конечно, перечитать. Само имение — очень скромное, не броское и не царственное, как соседние «Горки». Его строили и обживали кроткие и интеллигентные люди, которые богачами никогда не были. Но при этом не стеснялись отдавать больше, чем имеют. Сюда к Чехову приезжали Левитан и Гиляровский, Немирович-Данченко и многие другие. Здесь и тогда было очень уютно, спокойно и тихо. Наверное, оттого и написал в Мелихово Антон Павлович около 40 произведений.

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Гостей встречает милый памятник двум верным друзьям — таксам Брому и Хине. Носы, конечно, натерты — к удаче. От первозданного имения остался «в оригинале» только маленький домик, в котором была написана «Чайка», а все остальные постройки восстановили уже после Великой Отечественной, к 1960-му. К столетию Чехова. Сегодня здесь можно увидеть и главный дом, и флигель с кухней, разные хозяйственные постройки и амбулаторию, из которой, кажется, только вчера вышел, поправляя очки, Антон Павлович.

«Фишка» Мелихово — театр «Чеховская студия», который работает в имении с 2006 года. Актеры здесь профессиональные, никакой самодеятельности, авторство основной части репертуара также в представлении не нуждается: дают и «Чайку», и «Вишневый сад», и «Дядю Ваню», и многое другое. Билетов, кстати, случайно забредшим гостям не купить — надо заранее.

БИЛЕТЫ, ОБЕДЫ, МАГНИТЫ

Усадебный туризм — это занятие на целый день. Поэтому надо отдавать себе отчет о необходимости «пикника на обочине»: однажды взвоют желудками даже самые преданные ценители прекрасного. В Мелихово, прямо на парковке, где место для крохотного Suzuki Jimny нашлось не сразу, есть небольшое кафе, где просто, но вкусно накормят. Персонал крайне общительный, веселый и задорный, так что стоит зайти и до, и после: выпить чаю с пирогами — рублей 500 на двоих, отобедать — до двух тысяч. Вполне приемлемо. Входной билет — от 80 рублей за простую прогулку до 250 — за «полный тариф» с посещением всех построек и выставок. Доступно. Магнита на память не нашли. А хотели бы!

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ИТОГО

Целый день, проведенный в ненапряженной дороге и размеренной прогулке по крайне приятному к осязанию месте, а также интересная история от экскурсовода и обед с легкостью уложились в 5000 рублей. Даже меньше, если честно — около четырех, с учетом прохлады, стимулирующей к посещению закусочных. За скромную по нынешним временам сумму получили прекрасное настроение, узнали много нового, вспомнили старое, нашли на полке «Дом с мезонином» и даже приспособили закладку — билетик в имение Чехова. Впереди праздники, будет время перечитать.

Спасибо Мелихову за чудесный выходной день, а Suzuki Jimny — за приятную дорогу и подзабытые уже ощущения автомобильного удовольствия.