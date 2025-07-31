Водительские медсправки с 1 августа перейдут в электронный формат

Переход на электронный формат медсправок — часть общего процесса цифровизации государственных услуг в России. Бумажные документы уйдут в прошлое, их заменят цифровые версии с доступом по QR-коду.

Как сообщает РИА «Новости», с 1 августа медицинские справки формы 003/ву (их выдают после прохождения медкомиссии) перейдут на полностью электронный формат. Автомобилисты будут получать уникальный номер документа и QR-код, которые нужно будет предъявить в ГИБДД, где вся информация автоматически загрузится в систему ведомства.

Руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов отметил, что это решит проблему рынка фальшивых справок. Ранее их подлинность было сложно проверить, так как сотрудники ГИБДД не могли оперативно связаться с медицинскими учреждениями. Теперь же данные будут храниться в электронной базе, что позволит моментально проверить факт прохождения медкомиссии.