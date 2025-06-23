А нам все равно: мошенники при попустительстве ГАИ лишают прав честных водителей

Легкая выпивка с друзьями по поводу собственного дня рождения в Нижнем Новгороде обернулась для автовладельца лишением водительских прав в Москве за нарушение ПДД. Даже несмотря на то, что эти события случились в один и тот же день и даже час.

Некомпетентность отечественной автоинспекции и судейского сообщества страны приводит просто к сногсшибательным последствиям. По мнению ГИБДД и Фемиды, любой водитель может оказаться в любой текущий момент в двух местах, удаленных друг от друга на сотни километров.

При этом, как показывает практика, ни автоинспекцию, ни судей не интересуют даже показания свидетелей, однозначно утверждающих, что телепортация личности, особенно вместе с принадлежащим ей транспортным средством, в современных технологических реалиях невозможна ни при каких условиях.

Итак, нижегородца лишили в/у из-за того, что кто-то по пьяному делу нарушил ПДД в Москве и предъявил ГАИ водительское удостоверение с его данными в тот день, когда сам Дмитрий находился в Нижнем в многочисленной компанией друзей и никак не мог оказаться в другом городе. Итог — полтора года без руля и штраф в 30 000 рублей.

Получив поражающие в правах документы, он позвонил в суд и понял, что некто предоставил инспекторам ДПС поддельные документы: права содержали данные его в/у, но с другой фотографией. Любопытно, что во время уже многочисленных своих визитов в Первопрестольную в попытках доказать, что он не верблюд, наш герой предоставил столичной Фемиде и кучу документов, и даже живого свидетеля, подтверждающих, что в тот день он был за сотни км от инцидента.

Увы, но пока все напрасно: свое решение самый справедливый суд в мире не изменил. Как и полиция, не отреагировавшая на заявления пострадавшего, и даже не собирающаяся начать розыски человека, предъявившего фальшивые доки. Кто виноват и что делать в подобной ситуации, объясняет юрист Михаил Никитин:

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— На мой взгляд, проблема — системная. Если есть спрос на выдачу поддельных документов — будет и предложение. На ком вина лежит больше: «потребителе» услуги или ее исполнителе — вопрос риторический. Я бы заострил внимание на неспособности правоохранительной системы оперативно реагировать на подобные коррупционные схемы и пресекать каналы незаконного оформления в/у (тот самый darknet или tg-каналы). Если же права — откровенная подделка, то их предъявителю грозит срок по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Но беда в том, что у нас до сих пор существует проблема в нежелании всех сторн процесса в дополнительной идентификации предъявляемых документов (как, например, раньше было с ОСАГО, но с недавних пор, благодаря соответствующим базам. гаишники стали проверять соответствие страховки и автомобиля). При этом стоит отметить, что большинство граждан не носит паспорт при себе, а уж тем более те, кто осознанно идет на совершение административного правонарушения или преступления.

И, разумеется, стоит подчеркнуть поверхностное отношение некоторых судей, слепо следующих принципу НОНД (нет оснований не доверять сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей) и очевидное нежелание всех сторон производства по делу обеспечивать соблюдение ст. 24.1 КоАП РФ при рассмотрении материалов об административных правонарушениях.

Что делать и герою этой публикации, и всем тем, кто попал в похожую историю? В идеале — обращаться за квалифицированной юридической помощью к адвокату или юристу, у которого есть релевантная положительная практика и который работает в соответствующем регионе. Ведь простому человеку вряд ли по силам отстоять свою невиновность...