Российских водителей предупредили о новых правилах проверки на опьянение

С началом календарной осени для отечественных автомобилистов изменится порядок медосвидетельствования на состояние опьянения, но чего-то глобального ждать не стоит. Нововведения должны сделать результаты необходимых процедур точнее.

Они вступят в силу с 1 сентября

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на члена комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова. По его словам, увеличится пауза между двумя продувами алкотестером. В частности, предельный интервал вырастет до 25 минут вместо прежних двух десятков.

Согласно новшествам, автомобилистам придется сдавать мочу на анализ в течение получаса после получения направления на химико-токсикологическое исследование. Если не удастся уложиться в обозначенные сроки, дело кончится принудительным анализом крови.

В направление на назначенные исследования включат обязательные предписания по приему лекарственных препаратов. Медицинские организации заставят хранить биоматериалы на протяжении трех месяцев с момента оформления справки. В случае полученных масс-спектров и электронных носителей речь идет о пяти годах.