В Госдуме хотят в 5 раз повысить сбор за водительские «права» для мигрантов

В нашей стране предложили увеличить сбор для мигрантов за получение водительских «прав» с четырех до двадцати тысяч рублей. Авторами инициативы стали лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Ярослав Самылин и Сардана Авксентьева.

Как сообщает РИА Новости, вышеупомянутые парламентарии направили официальное обращение по теме на имя главы Минфина Антона Силуанова. Ему предстоит оценить целесообразность идеи, и в случае одобрения дать необходимые поручения профильным департаментам министерства.

Уточняется, что сегодня гости из ближнего зарубежья могут стать таксистами в России, не имея отечественных водительских удостоверений. Альтернативой служат национальные «права» некоторых стран, оформленные на русском языке. Например, у нас разрешено заниматься пассажирскими перевозками, получив соответствующие документы в Казахстане, Киргизии и Армении, уже не говоря о дружественной Белоруссии. По мнению депутатов, подобная практика нуждается в повышенном контроле квалификации водителей для обеспечения безопасности дорожного движения.

Инициативная группа считает, что рост пошлин для иностранцев за выдачу или замену национальных «прав» сделает миграционную политику эффективнее, а заодно принесет в казну дополнительные доходы.