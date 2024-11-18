«Я не извозчик, а водитель кобылы»: нужны ли России таксисты-иностранцы

Известные своими безрезультатными, но эффектными, а зачастую и весьма актуальными для простых людей, инициативами депутаты ЛДПР в очередной раз родили потрясающий основы законопроект, признающий недействительными в России международные и иностранные водительские права при нарушении ПДД. Портал «АвтоВзгляд», как обычно, хочет внести некоторые уточнения.

Агентство ТАСС заверило, что в его распоряжении имеется текст законопроекта, который наследники Жириновского собираются внести на рассмотрение Госдумы. В нем говорится следующее: «В случае совершения лицом административного правонарушения в области дорожного движения иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ со дня вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении в законную силу».

ТОГДА И СЕЙЧАС

Наша неизбывная, хотя и безответная любовь к бывшим союзным республикам не знает никаких границ. Возможно, оно и неплохо, однако ровно до тех пор, пока нам за нее не приходится платить слишком дорого.

Впрочем, слово «нам» тут не совсем уместно. Те, кто сквозь пальцы смотрит на проблему работающих в такси мигрантов с неопознанными водительскими навыками, вполне себе финансово в выигрыше. А вот все остальные, как ни крути, подвергают опасности свои жизни, которые порой приходится доверять персонажам со слабо выраженными талантами к управлению автомобилем.

Фото globallookpress.com

Если кто помнит, в СССР таксисты считались асами, элитой водительского сообщества. Они держали в голове точную схему городских улиц, безо всяких навигаторов знали все сквозные проезды через дворы. Они вели машину быстро, но с соблюдением всех Правил дорожного движения. Они могли провезти на вибрирующем капоте своей «Волги» полный стакан воды, не расплескав ни капли — сам лично наблюдал.

Будем откровенны: нынче один вид желтой легковушки вызывает у соседей по потоку неудержимое желание оказаться где-нибудь подальше. Именно против горе-рулевых, благодаря жадности бизнеса и попустительству государства тотально оседлавших столичные (и не только) таксомоторы выступает заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, пояснивший агентству ТАСС:

— Водители-мигранты регулярно становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Буквально каждую неделю в России происходят серьезные автомобильные аварии с легковыми такси, за рулем которых оказываются именно иностранцы.

ПЛАТА ЗА ПОЛИТЕС — ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Упоминание о мигрантах максимально конкретизирует, кто является объектом предложенного законопроекта: много вы видели за рулем общественного транспорта граждан Франции, Германии или Италии? Именно мигранты творят страшную статистику, процитированную ТАСС: «За 2023 год более чем на 6,5% увеличилось количество ДТП с участием водителей с иностранными правами. Пострадавших в таких авариях стало больше почти на 8,5%, погибших — на 4,5%, заявляют депутаты».

Фото globallookpress.com

И это при том, что общее число ДТП неуклонно снижается уже более 10 лет. Так, в 2012 году на дорогах страны произошло 203 597 ДТП, в которых погибли 27 991 человек. В 2023 году зарегистрировано 132 466 инцидентов с пострадавшими, из них 14 504 — со смертельным исходом. Хотя за это время автопарк страны вырос на треть.

Почему до сих пор ничего не сделано в области защиты прав пассажиров — непонятно. Вероятно, депутаты заняты куда более важными проблемами. Почему-то не верится, что превратится в закон и предложенный законопроект. Между прочим, на наш взгляд, и он не совсем отвечает реалиям нашего времени.

Огульно репрессировать всех приезжих никакого смысла, конечно, нет. Пусть себе гость нашей страны катается в свое удовольствие на личном автотранспорте, пока это дозволяется законодательством. И пусть при нарушении ПДД его водительское удостоверение аннулируется без предоставления отсрочки, как предлагает Сергей Леонов.

Но если приезжий гастарбайтер желает работать водителем, то тут не должно быть никаких поблажек или политеса вокруг иностранных национальных «прав». Хочешь трудиться — изволь прежде сдать экзамены по всей форме и получить российский документ. Только так и никак иначе. Ведь на кону стоят жизни наших сограждан.