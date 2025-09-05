В Госдуме призвали ввести сбор на интенсивность использования машины

Как сообщает ТАСС, по мнению г-на Миронова, лучше платить за интенсивность использования теряющей в цене с годами машины, чем за факт владения ей. Поэтому парламентарий призвал отменить транспортный налог в его существующем формате.
Справедливый принцип — это когда платит тот, кто ездит, подчеркнул представитель нижней палаты парламента. Он напомнил, сумма транспортного налога на сегодняшний день определяется мощностью мотора конкретного авто. В итоге всем водителям приходится отдавать в государственную казну одинаковые деньги, хотя одни всего пару раз в год выезжают на дачу, а другие буквально живут за «баранкой».
Если инициатива будет одобрена, возможное выпадение доходов из бюджета Миронов предложил компенсировать за счет отмены налоговых льгот и повышения сборов для нефтегазовой отрасли.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему столичный налог на километраж уничтожит московских водителей как класс.