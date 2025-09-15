В России хотят обновить правила расчета утильсбора для иномарок

Как сообщается на официальном сайте ведомства, возможные нововведения не коснутся россиян, которые успеют оплатить утильсбор за ввезенную из-за границы иномарку до наступления последнего месяца осени. Проект нововведений подготовлен совместно с отраслевым сообществом на основании обращения в министерство ассоциации «Объединение автопроизводителей России».

Теперь базовую ставку для легковых машин категории М1 хотят рассчитывать на основании не только объема, но и типа двигателя. А мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом планируется сохранить льготы на самые популярные категории машин (авто с отдачей до 160 л.с.) для тех, кто привозит их из-за границы для себя.

Напомним, на сегодняшний день размер утильсбора для легковушек зависит от года их выпуска и объема мотора. Однако действующая схема теряет актуальность, поскольку в стране якобы растет спрос на мощные машины с силовым агрегатом небольшого литража, в том числе гибриды и электрокары. При этом многие эксперты откровенно не одобряют грядущие новации, поскольку они ударят по кошелькам потребителей.